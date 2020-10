Wizz Air lover store Norges-nyheter – kan være dårlig nytt for Norwegian og SAS

Wizz Air innkaller til digital pressekonferanse tirsdag ettermiddag, uten å fortelle konkret hva som skal legges frem, utenom at det skal være «den største utviklingen i det norske luftfartsmarkedet dette tiåret».

Pressekonferansen skal holdes digitalt klokken 13:00 tirsdag og administrerende direktør József Váradi skal selv lede den.

Flyanalytiker: Ett av tre scenarier

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs synes ordlyden i pressekonferansen tyder på at den trolig vil handle om ett av tre scenarier:

De ønsker å etablere seg i innenriksnettet i Norge med egen base.

En betydelig oppskalering rettet mot Norge uten at det etableres base.

Eventuelt etablere et samarbeid med et norsk flyselskap.

– Av de tre er det sistnevnte jeg har minst tro på. Jeg blir veldig overrasket om det skjer, sier Elnæs til ABC Nyheter.

– Norge er indrefileten

Han tror at nyheten med størst sannsynlighet er at Wizz Air ønsker å etablere seg på innenriksmarkedet i Norge med base.

– Norge er indrefileten av innenriksmarkeder i Vest-Europa og Wizz har tidligere meldt at de ønsker å se nærmere på innenriksmarkeder i Europa, forklarer Elnæs.

Det at Váradi selv skal holde pressekonferansen tror Elnæs er et tegn på at selskapet kommer til å komme med store nyheter.

– I motsetning til for eksempel Michael O'Leary i Ryanair er ikke Váradi kjent for å love mer enn han kan holde, så alt tyder på at dette er store nyheter, sier han.

– Ett grøss for Norwegian

Han sier et inntog i det norske innenriksmarkedet er det siste hardt økonomisk pressede SAS og spesielt Norwegian trenger nå.

– Jeg tenker med grøss på hva dette kan bety for Norwegian om Wizz Air starter opp en vesentlig innenriksproduksjon. Dette er ikke noe drømmescenario for dem. Det er nok først og fremst de norske flypassasjerene som vil tjene på dette i form av billigere billetter. For dem vil dette være glimrende nyheter, sier Elnæs.

Elnæs jobbet tidligere som salg & markedssjef i Skandinavia og Baltikum for Ryanair og kjenner godt til hvor utfordrende det kan være for utenlandske selskap å etablere seg i Skandinavia.

Kilder tilknyttet Wizz Air sier til ABC Nyheter at man internt i selskapet ikke er kjent med hva nyheten er, men at det trolig dreier seg om å etablere en base i Norge og eventuelt utfordre Norwegian og SAS på det norske innenriksmarkedet.

Ungarske Wizz Air er det tredje største lavprisselskapet i Europa, etter RyanAir og EasyJet.

Saken oppdateres.