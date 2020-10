Dansk kvinne avbrøt ferien: Følte seg forfulgt av hotellansatte

Det er Ekstra Bladet som melder om erstatningsstriden mellom kvinnen og reiseoperatøren Bravo Tours.

Kvinnen opplevde oppmerksomheten fra hotellpersonalet på hotellet på Kreta så sjenerende at hun valgte å avbryte ferien og reise hjem til Danmark i oktober i fjor.

Det begynte med at hun fikk en venneforespørsel på Facebook fra sjåføren av shuttlebussen, som kjørte gjester mellom hotellet og stranden. Dagen etter observerte hun at en av de andre hotellansatte ved poolbaren hadde vært inne på Instagram-profilen hennes.

I klagen til turoperatøren sier hun at hun aldri på noe tidspunkt hadde utlevert hele navnet sitt til andre i personalet utenom i resepsjonens opplysninger.

Følte seg utrygg

Etter at det hadde vært strømsvikt på hotellet fikk hun besøk av en elektriker på rommet.

– Så nevner han at han hadde lagt merke til at jeg reiser alene. På det tidspunktet hadde jeg kun vært på hotellet en dag, forteller kvinnen i klagen.

Hun følte seg da så utrygg på hotellet og opplevde så lite hjelp fra reiseoperatøren at hun på reisens tredje dag meldte at hun bare ville reise hjem. Da hun fortalte dette til guiden fra Bravo Tours viste han forståelse, men fortalte at han ikke kunne hjelpe med hjemreise eller bytte til et annet hotell.

Derfor valgte hun å bestille hjemreise for egen regning. I klagen påpeker hun også at firestjerners hotellet hadde mugg på badet, en lite appetittvekkende buffet og restaurantpersonale med «skitne hender».

– Det verste var at jeg, som ung kvinne ikke kunne få lov til å være i fred og føle meg trygg.

Turoperatøren melder i sitt motsvar at "Facebook er et sosialt medie, og har man en konto på dette mediet, så er det en mulighet for å motta venneforespørsler". De avviste også forholdene ved hotellet og fortalte at deres egne guider ofte selv spiste i buffeten.

Havnet i klagenemnd

Konflikten endte til slutt i Pakkerejse-Ankenævnet, som er Danmarks motsvar til Transportklagenemnda.

De fant at det var klare mangler ved pakketilbudet, men avviser erstatning for tilnærmelsene fra hotellet. De begrunner dette med at kvinnen avslo et tilbud fra guiden om å ta klagene til hotelledelsen.

Bravo Tours må likevel gi henne et avslag på pakkereisen på 1000 danske kroner.