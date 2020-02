NRK-profil hardt ut mot Avinor:– Jeg er så j*** drittlei

– Kjære Avinor. Jeg vet jeg ikke ser urnorsk ut, men jeg er bare så j*** drittlei av å bli snakket til i sikkerhetskontrollen på engelsk som den eneste i køen.

Det skriver NRK-programleder Fredrik Solvang i en melding på Twitter fredag. Solvang hevder å bli snakket til på engelsk i sikkerhetskontrollen i flere år. Nå er han lei.

Derfor henvendte han seg direkte til Avinor på Twitter.

– Dere kan bomme like mye på meg som på en latvisk prostituert, men hun tiltales på norsk fordi hun er hvit. Slutt! Nå!, skriver han.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

– Godmodig rasisme



Solvang tror flere har blitt utsatt for lignende behandling i sikkerhetskontrollene på norske flyplasser.

Kjære @avinor. Jeg vet jeg ikke ser urnorsk ut, men jeg er bare så j*** drittlei av å bli snakket til i sikkerhetskontrollen på engelsk som den eneste i køen. Dere kan bomme lite mye på meg som på en latvisk prostituert, men hun tiltales på norsk fordi hun er hvit. Slutt! Nå! — Fredrik Solvang (@fredriksolvang) February 14, 2020

– Men jeg tipper at de som blir utsatt for dette, kanskje føler at denne godmodige rasismen er så bagatellmessig i forhold til det de ellers opplever, at de ikke gidder å si fra, skriver Solvang.

NRK-profilen mener det er en forutinntatt holdning å tro at han ikke kan norsk.

– Jeg tilgir dem at de ikke ser på NRK, men en praksis basert på hudfarge på norske flyplasser, bør opphøre umiddelbart.

Avinor beklager

Han kommer med en klar oppfordring til de ansatte i sikkerhetskontrollene.

– Hudfarge er et utdatert kriterium for å fastslå språk. Er man i Norge, kan man prøve norsk først. Funker ikke det, så kan man prøve engelsk etterpå, sier Solvang til Dagbladet.

Kommunikasjonssjef i Avinor, Joachim Westher Andersen, beklager overfor Solvang.

– Det er ikke noe hyggelig at han har hatt en sånn opplevelse hos oss, sånn skal det ikke være. Vi tar dette videre med vår kontraktspartner, Nokas, som bemanner sikkerhetskontrollene ved våre flyplasser, sier Westher Andersen til avisen.

Avinor driver totalt 44 flyplasser i Norge.