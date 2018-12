Solvang: - Jeg blir fryktelig lei meg

Tv-seer klaget inn Fredrik Solvang til Kringkastingsrådet med rasistiske karakteristikker.

– Vi bør ta på alvor at denne formen for reinspikka biologisk rasisme finnes, den bør påtales og slås ned på, sier NRK-programleder Fredrik Solvang til Dagbladet.

Han reagerer sterkt etter at en tv-seer har klaget ham inn for Kringkastingsrådet. I klagen er det nedsettende karakteristikker av «østlige mennesker» som forklaring på det seeren mener er «nedlatende og hånlig» behandling av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

«Solvang er adoptert som baby fra Sør-Korea. Ser man generelt på østlige mennesker kan de ofte være veldig repeterende og pågående i sin intensjonelle iver etter å få fram sitt poeng. Kanskje må man søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i debattene», skriver seeren i en e-post sendt til Solvang, Kringkastingsrådet og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Fredrik Solvang i kjent stil som programleder i NRKs «Debatten». Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Hjertet sank

Solvang vil helst ikke si at e-posten gikk inn på ham.

– Men jeg må innrømme at hjertet sank. Jeg blir fryktelig lei meg når jeg tenker over at mine foreldre en gang på 70-tallet satset på at det var trygt å adoptere en koreansk gutt til Norge, at den gutten kunne vokse opp her og bli det han ville uten at hudfargen eller opphavet hans skulle bli brukt mot ham av voksne mennesker, sier Solvang til Dagbladet.

Tv-seeren legger seg nå flat og vil trekke klagen, skriver Dagbladet.

Denne artikkelen ble først publisert på kampanje.com.