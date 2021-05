Har du noen ganger har opplevd at pengene du sendte på Vipps ikke er belastet konto, eller at mottakeren lurer på hvor pengene blir av? Da er du ikke alene om det.

Hver eneste dag vippses det summer for millioner av kroner i Norge. Om lag fire millioner nordmenn bruker Vipps, og antall daglige transaksjoner er mange hundretusen.

Men måten du vippser på har stor betydning for hvor raskt pengene kommer frem til mottakeren. Gjør du feil her må du smøre deg med tålmodighet før pengene er overført.

– Det tar tre virkedager

– Det er slik for alle brukere på Vipps, uavhengig av hvilken bank det er. Vi informerer om at det tar tre dager før mottager har pengene på konto i betalingsøyeblikket, forklarer kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes, til ABC Nyheter.

Dersom du vippser fra et betalingskort kan det altså ta tre virkedager før mottakeren får pengene. Har du byttet bank, men glemt å bytte mottakskonto i Vipps, så kan pengene være overført til den gamle kontoen din.

Vipps fra konto: Vil alltid motta pengene på sekundet

Kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes. Foto: Vipps.

Dette kan føre til irritasjon og usikkerhet om pengene faktisk er overført, eller om de holdes tilbake, selv om det er inngått avtale om kjøp og salg, og det er sendt ut sms som bekrefter overføringen.

Årsaken til forsinkelsen er at Vipps skiller mellom kontobetaling og kortbetaling. Når en person vippser fra sitt kontonummer vil mottaker alltid få pengene på sekundet. Men det tar altså tre virkedager med betalingskort.

– Men betalingen er ikke forsinket når man gjør vennebetaling via kort, presiserer Kjærnes.

– Betalingen kan ikke trekkes tilbake

Selv om pengene ikke har gått ut av kontoen, eller mottaker har fått beløpet inn på sin konto, så er pengene like fullt reservert og låst. En bekreftet overføring er altså ikke mulig å reversere. Dermed kan mottaker være trygg på at pengene er på vei.

– Vi får lite tilbakemeldinger om dette da de aller fleste overføringer gjøres via konto. Vil også understreke at dette ikke er en forsinkelse, men at en betaling via kortsystemer tar tre dager. Betalingen kan ikke trekkes tilbake når den er gjennomført, understreker kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes.

Hun viser til at Vipps er eid av flesteparten av norske banker, ikke bare DNB, og at alle systemer driftes på egenhånd. DNB kan derfor ikke alene foreta endringer for at også kortbetaling skjer på sekundet.

– Det enkleste er rett og slett å bruke konto som betalingskilde

– Det skjer fordi betaling fra kort og fra konto går via helt forskjellig infrastruktur. Betaling fra konto er såkalt straksbetaling, som skjer på sekundet. Fra kort går det via kortselskapenes systemer, og da tar det tre dager. Det enkleste er rett og slett å bruke konto som betalingskilde, så er pengene altså overført til mottager på sekundet, påpeker Hanne Kjærnes.

Du kan imidertid ikke sende penger til en person som ikke har Vipps. Du får da automatisk beskjed i appen om at det ikke er mulig å fullføre transaksjonen hvis du prøver å sende til et nummer som ikke er registrert i Vipps.

Lovendring



På grunn av en lovendring som trådte i kraft 1. januar 2021, har Vipps endret måten betalinger prosesseres på.

Noen banker og betalingstilbydere (PSP-er) støtter ikke denne nye metoden fullt ut ennå. Derfor vil enkelte betalingskort ikke kunne brukes hos alle brukersteder.

Vipps er en betalingsløsning som gjør at du blant annet kan betale i butikker, på internett og i applikasjoner der du ser Vippssymbolet. Du kan overføre penger til lag, foreninger og organisasjoner, og du kan motta og overføre penger til andre personer. Du kan også se og betale regninger med tjenesten Vipps.