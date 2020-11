Advarer mot svindyr Black Week-tabbe

Man må nok bo under en stein for å ikke få med seg at siste uken i november er Black Week, en utvidelse av Black Friday-tilbudene, som har blitt en årlig tradisjon i handelsstanden.

Mange har nok planer om å gjøre et kupp denne uken, spesielt innen netthandelen, men ekspertene advarer mot spesielt én fallgruve.

Halvparten betaler med kredittkort

Ifølge en undersøkelse YouGov har gjort for Danske Bank planlegger halvparten av Black Week-handlere å gjøre kjøpene med kredittkort. Fire av ti av disse igjen melder at de ikke betaler kredittkortregningen ved første forfall.

Disse tallene får forbrukerekspert til å reagere.

– Det overrasker meg ikke at én av to handler med kredittkort, men det bekymrer meg at det er så mange som ikke betaler tilbake med en gang, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand til TV 2.

Hun er bekymret for nordmenns økende mislighold av forbrukslån og kredittkortgjeld.

Advarer mot å handle på avbetaling

En annen undersøkelse, gjort av Netigate for Storebrand, viser at én av fem planlegger å kjøpe produkter på avbetaling på Black Friday.

Selv om det å handle med kredittkort i seg selv ikke trenger å være negativt, advarer forbrukereksperten mot å la betalingene gå til avbetaling. For selv om et tilbud om å betale en lavere månedssum kan virke fristende, ender du opp med å betale en langt høyere pris.

Kredittkort-rentene er ofte oppe i over 20 prosent, og da vil totalprisen på et kupp fort stige med gjerne flere tusenlapper.

– Jeg vil advare mot å bruke penger du ikke har. Det tar så utrolig lang tid å betale tilbake de pengene du i utgangpunktet aldri skulle ha brukt, og varen kan bli fryktelig mye dyrere når du handler på kreditt, sier landssjef for Dreams Storebrands spareapp, Øystein Høie, til TV 2.

Nordmenn frykter Black Friday-smitte

Ifølge en undersøkelse gjort av Opinion for Prisjakt.no er åtte av ti nordmenn bekymret for coronasmitte i butikker og kjøpesentre på Black Friday.

Selv om 200.000 flere nordmenn planlegger å handle på Black Friday enn i fjor, så er det ventet at den største delen av dem vil gjøre handelen over nett.

– Corona, smittefare og restriksjoner gjør at mange kvier seg for å oppsøke fysiske butikker og handlesentre i år, og i stedet blir sittende hjemme med kredittkortet foran dataskjerm og mobiltelefon i år, viser undersøkelsen.

Det er tydelig at denne frykten, på toppen av hverdagen vi lever i, vil ramme de fysiske butikkene hardt i denne viktige handelsuken, sier daglig leder Are Vittersø i Prisjakt Norge i en pressemelding.