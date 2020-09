Drømmer du om å eie din egen øy? Her har du sjansen!

Ti millioner danske kroner er prislappen megleren har satt på det noe uvanlige salgsobjektet. Men det er før en eventuell budrunde er gjennomført.

I over 1.000 år sto Masnedø i sentrum for flere kriger mellom krigslystne og maktglade konger. Disse kjempet om makten og råderetten over farvannet i Storstrømmen som skiller Sjælland fra Falster i den sørlige delen av Danmark.

Allerede i middelalderen ble området benyttet som samlingspunkt for den kongelige flåten. Under Svenskekrigene (1657-60) og siden Englandskrigene (1801-14) ble farvannet bevoktet fra Masnedø, ifølge Danmarks Kulturarvs Forening.

Øya er cirka 300 meter lang og 100 meter bred. Det er et rikt dyreliv på øya, og muligheter for jakt og fiske.

Strategisk beliggenhet

Fra Masnedø Kalv er det utsikt til Storstrømsbroen. Med på kjøpet følger et sommerhus bygd på 1950-tallet med sengeplass til ni personer.

I mange år var øya strategisk viktig på grunn av innseilingen til Storstrømmen og videre mot Bogø og utløpet ved Vindebæk. Det finnes fortsatt spor av forsvarsverker på øya.

Ifølge Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv har øya i årevis vært i privat eie. I dag eies den av to privatpersoner.

Masnedø Kalv var i mange år eid av en direktør ved navn Brorson, som i sin tid skal ha kjøpt øya for 6.000 danske kroner.

– Dette er jo helt unikt. Det skjer aldri

Nå er altså øya til salgs igjen, noe som betegnes som oppsiktsvekkende.

– Dette er ikke hverdagskost for oss, så vi er spente på hva som kommer av henvendelser. Dette er jo helt unikt. Det skjer aldri. Meg bekjent er det kun solgt en håndfull øyer i Danmark i nyere tid , forteller eiendomsmegler Mick Damm, partner i firmaet Lützau, til danske TV2 Øst.

På begynnelsen av 1800-tallet ble det bygd et lukket kanonbatteri på Masnedø. Dette forsvarsverket ble koblet sammen med et tilsvarende batteri ved Orehoved for å forsvare farvannet mellom Sjælland og Falster.

Må ta sjøveien for å gå på visning

De som har planer om å gå på visning må ta sjøveien for å ta øya i nærmere øyesyn.

Ifølge megler vil det ta om lag 15 minutter i båt fra fastlandet. Men det er selgeren selv, og ikke megleren, som vil ta hånd om visningen.

– Vi har gjort en avtale med selger om at de viser eventuelle kjøpere rundt på øya. Selger har unik kjennskap og kan vise rundt. Den er familieeid, så det er slik det foregår på denne øya, forklarer eiendomsmegler Mick Damm.