Den 178 kvadratkilometer store øya er gjennom Svalbardtraktaten en del av øygruppa Svalbard, og tilhører norsk territorium.

På den forblåste utposten ved iskanten i Barentshavet jobber ni personer på den meteorologiske stasjonen på Bjørnøya.

Sist gang det var folk utenfra her, var i januar.

14 dagers karantene før de kan gå i land



Mens Norge og store deler av verden kjemper en desperat kamp for å begrense utbruddet av coronaviruset, lever de ni utvalgte på værstasjonen ute i ishavet isolert fra omverdenen.

Her samles det inn viktige værdata og som meteorologer og andre vitenskapsfolk kan bruke i overvåkingen og av forståelsen av naturen, blant annet klimaendringene i Barentshavet og Arktis.

Når mannskapet på stasjonen skal skiftes ut i løpet av sommeren, må samtlige gjennom 14 dagers karantene før de ankommer øya.

Forsyninger legges igjen på stranda



Det er planlagt at værstasjonen skal få inn etterforsyninger levert med båt i løpet av våren. Men proviant og annet nødvendig utstyr vil bli etterlatt på stranda for å holde øya fri for mulig smitte, ifølge NRK Troms og Finnmark.

Risikoen for å bli smittet av viruset her, er så å si lik null. Inne på stasjonen er alle trygge. Her er det ikke nødvendig med strenge restriksjoner for å regulere avstand, håndhygiene eller kontakt mellom beboerne.

Likevel er de på vakt. Skulle noen ankomme øya med forsyninger, redningsoppdrag eller i andre ærend, vil de bli underlagt de samme strenge krav til beskyttelse.

– Kommer det corona hit, vil sannsynligvis alle bli smittet

Et utbrudd her kan bli kritisk da tilgang på leger er avhengig av kapasiteten på land, og om været gjør det mulig å fly ut med helikopter eller anløp med båt.

– Vi er opptatt av det som skjer med familie og venner på fastlandet, og tenker mye på konsekvensene dette har for samfunnet vårt. Kommer det corona hit, vil sannsynligvis alle bli smittet. Det er ikke et bra sted å bli alvorlig syk på, for det er 500 kilometer til sykehuset, forteller stasjonssjef på Bjørnøya, Ragnar Sønstebø, til NRK.

Også ved den meteorologiske stasjonen på Hopen og på Jan Mayen er det satt inn begrensede tiltak for å forbygge smitte.

Norsk suverenitet



Bjørnøya ble oppdaget av den nederlandske oppdagelsesreisende Willem Barents i 1596. I 1604 kom engelskmenn til øya og kalte den Cherrie Island. På 1700-tallet var det en del russisk fangstvirksomhet med faste landstasjoner, ifølge Store norske leksikon.

Norsk fangstvirksomhet tok til omkring 1822. Bjørnøya ble underlagt norsk statsoverhøyhet 14. august 1925. En radio- og meteorologisk stasjon har vært i drift siden 1918.

Da Sovjetunionen i 1924 anerkjente Norges suverenitet over Svalbard, ble også norsk suverenitet over Bjørnøya bekreftet.

Bygde ny værstasjon etter krigen



Under 2. verdenskrig ble stasjonen ødelagt av de allierte under evakueringen sommeren 1941, for at tyskerne ikke skulle kunne bruke den. En ny stasjon ble oppført etter krigen og tatt i bruk sommeren 1947.

I 2002 ble Bjørnøya fredet som naturreservat, bortsett fra et område rundt den meteorologiske stasjonen.

