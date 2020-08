FHI-toppen har en formue på 70 millioner kroner

Folkehelseinstituttet-topp Line Vold har en formue på over 70 millioner kroner, og en inntekt på 2,36 millioner kroner, ifølge skattelistene.

– Det har ingenting med jobben min å gjøre. Men jeg har aksjer i en familiebedrift, sier Line Vold til Nettavisen.

Formuen har hun fått gjennom aksjer i eiendomsselskapet Drammensveien 50 C AS som hun har fått av sin far, Christian Vold (80). Det er faren som har styringsretten over selskapet, skriver Nettavisen.

– Det er nok for det meste b-aksjer i familiebedriften som driver med eiendom og utleie, forklarer Vold til avisen.

Vold betaler 1,45 millioner kroner i skatt, som er mer enn helsedirektør Bjørn Guldvog har i inntekt. Guldvog har ingen formue, men en inntekt på 1,42 millioner kroner.