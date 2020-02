– Ettersom jeg ikke har arvinger direkte, kommer jeg til å gi alt det jeg eier til en stiftelse når jeg dør, og det går bare til gode formål , sier Midthjell i et intervju med Nettavisen.

59-åringen startet kosmetikkfirmaet Dermanor i 1987 mens hun studerte medisin. Senere ble firmaet en del av holdingselskapet Dermagruppen, som har virksomheter i Norge, Danmark og Sverige. Businessen inkluderer også apotekselskapet Dermoapo og hudpleieskolen Hudpleieakademiet.

Kosmetikkselskapet Dermador ble senere solgt til Christian Ringnes for en halv milliard kroner.

– Vi glemmer fort å bruke nok tid

Den norsk gründeren og forretningskvinne er tidligere kåret til «Årets forretningskvinne». Hun har opparbeidet seg store rikdommer gjennom et langt yrkesliv.

Likevel innrømmer Midthjell at hun til tider gjerne skulle prioritert litt annerledes.

– Vi glemmer fort å bruke nok tid på de menneskene som betyr mest for oss, noe som er typisk for mange som jobber med business , sa 59-åringen til Kapital i fjor sommer.

I 2016 brøt hun en barriere da hun tok steget opp og ble kåret til Norges første kvinnelige milliardær basert på egen innsats.

I dag sitter hun på verdier for til sammen 1,25 milliarder kroner. Formuen består i hovedsak av investeringer i fond og eiendom.

– Om det skjer noe med meg, hvem skal da ta over?

Da hun gikk hun inn på eiersiden i Dale of Norway i 2009 snudde hun ni års underskudd til et positivt resultat, før hun i 2017 solgte selskapet til Rossignol.

– Det handler litt om å være ansvarlig også. Om det skjer noe med meg, hvem skal da ta over? En stor bedrift som Rossignol kan ta vare på bedriften på en mye bedre måte enn meg, om jeg plutselig får en takstein i hodet, sa Midthjell til E24 i 2018.

Ettersom hun ikke har barn eller arvinger, har hun allerede bestemt seg for å fordele hele sin formue til ulike samfunnsnyttige formål den dagen hun går bort.

– Hvis jeg dør nå, vet jeg at alt går til veldedige formål

– Jeg har skrevet testament og ordnet med alt mulig. Hvis jeg dør nå, vet jeg at alt går til veldedige formål. Jeg er veldig opptatt av utdannelse for barn i fattige land, arbeid for kvinner i fattige land, positive tiltak når det gjelder grønn energi, forteller hun til Nettavisen.

For økonomisk suksess betyr ikke alt for den fremgangsrike 59-åringen fra Rakkestad i Østfold. Det har hun snakket om i flere tidligere intervju.

– Det er kanskje det som er nøkkelen; at pengene ikke er drivkraften, men det å få til noe. For min egen del er jeg ikke så veldig opptatt av pengene. Da ville jeg levd et helt annet liv, føket rundt med designerklær og levd livet, men det er ikke det livet jeg har lyst å leve. Jeg har lyst å bruke hodet og kreativiteten, sa Hilde Midthjell til NRK da hun ifølge Kapital ble første norske kvinne som har bygget opp sin egen milliardformue.