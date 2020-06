«Praktfull fritidseiendom med panoramautsikt over Hankøsundet, lang strandlinje, og usjenert beliggenhet ved innløpet til Husebukta. Egen brygge og båthus, ca. 15 mål solrik tomt i fjell-/skogsterreng.»

Slik markedsføres eiendommen. Nå håper eieren, prinsesse Märtha Louise, at noen vil la seg friste til å overta ferieparadiset Bloksberg etter den siste prisrabatten på ti millioner kroner.

Megler i 2018: Verdt 70 millioner

Da prinsessen overtok eiendommen skal markedsprisen ha vært anslått til cirka 20 millioner.

Da det sommeren 2018 ble kjent at prinsessen ville selge sommerparadiset på Hankø, var verditaksten satt til 35 millioner. Da eiendomsmegler Miguel Sørholt fikk høre dette, mente han at den reelle markedsverdien trolig var 70 millioner kroner.

– Det vil jeg si er helt uforståelig. Det er sjokkerende lavt. Det er en så spesiell eiendom at den kan gå for det dobbelte for den saks skyld, uttalte megleren til Dagbladet.

Arvet av Kong Olav



Bloksberg ble sin tid kjøpt av daværende kronprins Olav i 1947. Da kong Olav døde i 1991 arvet prinsesse Märtha Louise eiendommen. Først i 2001 overtok hun formelt stedet.

Den bilfrie øya i Østfold er mest kjent som den norske kongefamiliens feriested, Leah Isadora Behns fødested og Hankø Fjordhotell.

Den fire kvadratkilometer store øya i Fredrikstad kommune brukes primært som ferie- og badested. Om sommeren arrangeres det flere regattaer i skjærgården.

«Den klassiske boligen fra 1918 troner majestetisk høyt og fritt, og det tilhørende bassengområdet er fint innpasset i terrenget. Kort avstand til sjøen, badeplasser og båtplass,» står det i Finn-annonsen.. Foto: Foto: Advokat Ek (skjermdump fra finn.no)

Åtte soverom, strandlinje, brygge og taubane



Eiendommen som nå legges ut for salg på nytt er bygd i 1918. Den består av til sammen 400 kvadratmeter boligareale fordelt på hovedhus i to etasjer, og gjestehus.

Hovedhuset ble pusset opp på 1980-tallet, og utvidet med et anneks og badstue.

Boligen inneholder flere stuer, åtte soverom og flere bad. Det følger også med et utendørs svømmebasseng på nærmere 50 kvadratmeter, samt egen taubane fra brygga til boligen.

Det er kort avstand til sjøen med egen strandlinje, badeplasser og båtplass.

Bassengtrøbbel og høyspentledning



Det har tidligere vært kjent at det oppsto enkelte utfordringer under byggingen av svømmebassenget i 2016. I tillegg har det vært planer om å legge en 350 meter lang høyspentkabel mellom sjøen og husene på eiendommen.

Ifølge eiendomsmegler Torbjørn Ek ligger forklaringen på prisdumpingen i selve markedet.

– Vi hadde en utprøving i fjor på 35 millioner. Det svarte ikke markedet på, og så har vi gjort den vurderingen i dag at vi tror 25 er et vettugt og fornuftig prisutgangspunkt. Så tar vi det derifra, sier Ek til Nettavisen.

Märtha Louise er datter av Kong Harald og Dronning Sonja, og er nummer fire i arverekken til den norske tronen.

VIDEO: Prinsesse Märtha Louise vil ikke si fra seg tittelen