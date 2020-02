Durek Verrett avviser brudd: – Vi bryr oss ikke om disse ryktene

I januar innrømmet Durek Verrett å ha gjort ting som hadde satt både kjæresten og kongefamilien i forlegenhet.

– Det er som et krasjkurs. Jeg gjør mye feil, jeg skal være ærlig om det. Jeg har gjort noen alvorlige feil, jeg har brakt skam over henne, kongefamilien og barna hennes, og jeg må ta ansvar for de tingene jeg har gjort. Jeg er ikke perfekt, og jeg hevder heller ikke at jeg er det, uttalte Verrett i podkasten The Life Stylist.

– Min tvillingflamme

Den tyske avisen Bild og sveitsiske Blick har den siste tiden publisert artikler hvor det hevdes at paret har gått fra hverandre.

VG har vært i kontakt med Durek Verrett som tilbakeviser oppslagene i tysk og sveitsisk presse.

– Märtha Louise er min tvillingflamme. Vi bryr oss ikke om disse ryktene, skriver Verrett i en sms til VG, som også har vært i kontakt med prinsessens manager.

– Vi kommenterer ikke påstander i tysk sladderpresse, skriver Carina Scheele Carlsen til avisen.

– Jeg lå i senga og skalv

Durek Verrett skal ha blitt tatt på sengen da det for om lag ett år siden ble kjent at den norske prinsessen hadde fått ny kjæreste etter bruddet med Ari Behn i 2017.

– Jeg gråt til kjæresten min, lå i senga og skalv. Uansett hvor jeg gikk ut av døra, var det et kamera i ansiktet mitt, har han tidligere uttalt.

Etter at Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag i fjor, har Durek Verrett holdt en lav profil. I begynnelsen av januar januar la han imidlertid ut denne meldingen på Instagram:

«... annet enn at jeg vil si at jeg er utrolig lei meg for tapet deres.»

Han ga også uttrykk for at at han av respekt for Märtha og Aris barn ikke ønsket å kommentere hans plutselige bortgang.

