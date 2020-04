Märtha: – Se for deg en verden du ønsker å våkne opp til

I slutten av mars delte prinsesse Märtha Louise et rørende innlegg på sin Instagram-konto der hun for første gang beskrev hvordan det har vært for henne og døtrene etter at hennes eksmann Ari Behn begikk selvmord 1. juledag:

«I dag dukket de første vårtegnene opp i hagen her. Så vakre disse vårblomstene er som alltid spirer gjennom dødt løv. Vi i vår lille familie har gått gjennom - og går fremdeles gjennom - en hard tid etter Aris død. Den vanskeligste vi har vært gjennom.»

Nå har 48-åringen kommet med et nytt innlegg der hun har skrevet noen varmende og oppfordrende ord:

«God påske! Bruk denne tiden hvor vi er innesperret til å se for deg en verden du ønsker å våkne opp til når verden åpnes igjen. En verden hvor vi ser hverandre for hva vi er verdt, uansett hvilken nasjonalitet, status i samfunnet, religion, kjønn og etnisitet man har. Til og med forbi våre forskjellige meninger og oppfatninger om hva som er viktig og riktig», innleder hun hilsenen med.

I sitt påskebudskap skriver prinsessen videre at vi må fokusere på å få fra naturen fremfor ta for oss, at vi må bidra og ikke dømme våre medmennesker.

«Ta ansvar for egne følelser, så det ikke er nødvendig å peke på noen andre, men se heller på andre som våre lærere», skriver Märtha før hun avslutter med et ønske om at vi stiller opp for hverandre med kjærlighet, medfølelse og takknemlighet.

«La oss skape denne verden sammen.God påske!», avslutter hun.

Hilste fra Kongsseteren



Forrige uke kom kongeparet med sin påskehilsen til folket fra solveggen på Kongsseteren. I sin hilsen manet kong Harald og dronning Sonja å ha tillit til myndighetene og møte den vanskelige situasjonen med kamphumør.

– Vi vet at det er mange som har det vanskelig. Både økonomisk og på andre måter, sa kong Harald.

Han viser til at det er mange som er permittert, eller redde for å miste arbeidsplassen sin.

– Og det er mange som rett og slett er redde for å miste helsen sin, fortsatte han.

VIDEO:Se hilsenen fra kong Harald og dronning Sonja:

Dronningen ba om at man hjelper hverandre.

– Vi må forsøke å se det positive i en vanskelig situasjon. Og gå på med kamphumør. For dette kan tære på kreftene og tålmodigheten. Men jeg tror at vi er et såpass sunt folk. Dette klarer vi bra, sa dronningen.

Dronning Sonja sa også at hun tror noe godt vil komme ut av krisen.

– Vi må omstille oss. Vi må se fremover. Og vi må finne løsninger som jeg tror vil være nyttige også når vi en gang kommer ut av denne krisen.