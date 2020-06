Karrierehusets rådgiveres beste tips til LinkedIn-profilen:

1. La deg inspirere av hva som fungerer for andre

Ta en titt på andres profiler i din bransje og se hva som fungerer for dem. Kan du hente noen tips og inspirasjon fra hvilke ferdigheter de har oppført, hvilke overskrifter som brukes og hvordan den faglige kompetansen presenteres? Prøv å legg merke til hva det var som gjorde at du klikket på profilen deres.

2. Bildet er viktig!

Profilbildet ditt vil være det første en potensiell arbeidsgiver ser på profilen din. Bildet gjør profilen mer personlig, men det bør allikevel ha en nøytral karakter. Sørg for at bildet har en profesjonell fremtoning og ha gjerne en nøytral bakgrunn slik at det er du som er i fokus. Det beste er å se rett inn i kameraet for øyekontakt, og se positiv og imøtekommende ut. Unngå selfie, få gjerne en venn til å ta et bilde av deg dersom du ikke har bilde fra en profesjonell fotograf.

3. Selg deg inn med overskriften

Tenk på at LinkedIn fungerer som en søkemotor og sørg for å inkludere søkeord som treffer i bransjen(e)/rollen(e) du søker deg til. Utnytt dette feltet til å selge deg inn. Her har du mulighet å utdype og oppsummere dine fagområder. Se gjerne aktuelle stillingsannonser for å finne de mest aktuelle søkeordene.

4. Sørg for at det oppnås kontakt med deg

Fyll inn kontaktinformasjonen med epostadresse og gjerne telefonnummer, slik at potensielle arbeidsgivere enkelt kan komme i kontakt med deg også utenfor Linkedin-mailen.

5. Oppsummer det hele – men se også fremover

Fortell om deg selv, hva du kan og hva du har oppnådd. Tenk på at du også her skal bruke relevante søkeord. Vær ikke redd for å trekke fram positive sider ved deg selv og vise til gode resultater. Her kan du også tillate deg selv å skrive noe om fremtiden. La potensielle arbeidsgivere og rekruttere få et innblikk i hva du ser for deg av fremtidige karrieremål og hvilke ambisjoner du har. Dette er et spesielt godt tips for deg som er i starten av din karriere. Tenk på hvem du skriver til. Hvilken kompetanse og ferdigheter tror du målgruppen din er interessert i?

6. Beskriv jobberfaringen og utdannelsen din med mer enn grad, titler og arbeidssted

Hvor du har jobbet og hvilken stilling du har hatt er viktig å beskrive, men tenk også på å beskrive hva du faktisk har gjort i de ulike rollene, hvilket ansvar du har hatt og ikke minst hvilke resultater du har skapt. Det samme gjelder for utdanningen din. Skriv gjerne noe mer utfyllende enn kun selve graden – spesialiseringsretning på fagområdet for eksempel, eller hva du skrev hovedoppgave om. Har du tatt et kurs eller skaffet deg annen spesialkompetanse? Fortell om det på LinkedIn!

7. Frivillig arbeid sier mye om deg

Frivillighetsarbeid sier mye om engasjementet ditt, og vil ofte være et pluss for potensielle arbeidsgivere. Verv og frivillig arbeid viser at du ønsker å ta i et tak, og kan ofte reflektere positivt i forhold til hva du brenner for.

8. Skreddersy URL’en din

Lag din egen URL slik at linken du sender potensielle arbeidsgivere ser profesjonell ut. Det vil også se pent ut når du referer til LinkedIn-profilen din på CVen, i søknaden og eventuelle andre steder. Linkedin-URL’en din kan for eksempel se slik ut: linkedin.com/in/fornavnetternavn.

9. Gi anbefalinger for å få anbefalinger!

10. Bli med i de mest aktuelle gruppene

Legg arbeid i å finne de mest aktuelle gruppene for din bransje. Gruppediskusjoner og oppdateringer kan gi deg verdifull innsikt i ditt felt, og dessuten gi deg nye verdifulle kontakter som kan fremme karrieren din. En annen oppside ved å være en del av en gruppe, er at medlemmene vil bli din 2. gradsforbindelse, og dermed tilgjengelig for søk. LinkedIn kom dessuten nylig med en algoritmeoppdatering som favoriserer diskusjoner fremfor klikk og likes. Lag oppdateringer som oppfordrer til respons, f.eks. ved å legge til en kommentar når du deler en artikkel eller video, og bruk gjerne hashtags.

Kilde: Karrierehuset