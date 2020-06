Arbeidsmarkedet er i rask endring. Når det oppstår kriser, kan mange oppleve plutselig å få tilværelsen snudd på hodet.

– Vi mennesker er trygghetssøkende. Og når du mister jobben er det som om noen drar teppet vekk under deg, og du mister tryggheten. Du har ikke lenger rammene arbeidsplassen gir eller et fast beløp inn på konto. Hva skjer nå?

Det sier Vigdis Lamberg, som er daglig leder, rådgiver og instruktør i Karriereakademiet, til ABC Nyheter.

Lamberg som har bistått arbeidsledige i jobbsøkerprosesser i mange år, forklarer at mange ikke har fått med seg er at færreste jobbene lyses ut i de vanlige kanalene.

– Stadig oftere besettes nye stillinger gjennom anbefalte kandidater via nettverk. Det er arbeidsplasser som har bonusprogrammer til de ansatte som anbefaler riktig kandidat til en stilling, eller stillinger legges ut via egne hjemmesider, sier hun og fortsetter:

– Det å miste jobben skaper veldig stor usikkerhet, og denne situasjonen krever mye av den enkelte. De må se på seg selv som en merkevare og selge seg selv. Det er ikke typisk norsk, og det er mange utfordringer man møter på.

Her er Lambergs beste tips for å sikre seg en ny jobb, enten den er lyst ut eller ikke.

Les også: Hva skjer med deg når du mister jobben?



Tenk nytt: – De fleste kan gå inn i 20-30 jobber som er annerledes enn den man har i dag

– Jeg pleier å bruke metaforen at hver av oss har et koldtbord av kompetanse. Så må du se på hvilke retter du har på koldtbordet ditt, sier daglig leder Vigids Lamberg i Karriereakademiet.

Lamberg understreker viktigheten av å tenke nytt i en jobbsøkerprosess, og ikke låse seg til det man har gjort før.

– Du må ikke gå ut og tenke at du må ha en jobb som er maken til det du har gjort før, da begrenser du nedslagsfeltet ditt.

Lamberg har hatt mange kurs for Nav, og forteller at hun ofte hører utsagn som: «Det er ikke noen jobber ledig for meg nå. Jeg har vært på Finn hver dag».

– Så er det alt de gjør, og folk ser gjerne etter maken jobb til den jobben de har hatt. Men med så raske endringer som det er i arbeidslivet nå, er man er nødt til å tenke helt nytt, sier hun og fortsetter:

– Man må selvfølgelig følge med på Finn. Men samtidig må man tenke nøye gjennom: «Hva er det jeg er god på, hva annet kan jeg gjøre i tillegg til eller i stedet for det jeg har gjort før?». De fleste kan gå inn i 20-30 jobber som er annerledes enn den man har i dag.

Les også: Dagpenger kan drøye til sent i sommer

Ikke vær kresen på hva som er drømmejobben



Selv om det er best om man finner noe som treffer med erfaring, fag og interesser, må man ikke være så kresen på hva som skal være drømmejobben, mener karriereveilederen.

– Det handler om innstilling, og det er viktig at man ser verdien av å ha en jobb. Det kan være en motivasjonsfaktor i seg selv, som gjør at man kan finne berøringspunkter.

For eksempel kan en ingeniør, med lang erfaring, som plutselig står uten jobb og ikke finner ny i samme bransje, skifte beite totalt – basert på andre interesser.

– Kanskje er man veldig glad i barn. Hva slags jobber finnes i skoleverket, i barnehage …? Man må tenke helt nytt og være klar over at det går an.

– For de aller fleste er det egne holdninger og holdningene til folk rundt deg som begrenser hva som er innafor. Man må få bort disse barrierer med hva som passer seg hvis man har den eller den utdanningen. Man kan gjøre noe annet som man synes er gøy og givende, sier Lamberg.

Hun trekker frem pianisten Aksel Kolstad, som plutselig sto uten spillejobber da coronakrisen inntraff, som et godt eksempel.

Pianist Aksel Kolstad sto plutselig uten spillejobber på grunn av coronapandemien. Da bestemte han seg for å jobbe som bonde.

– Han bestemte seg for å gjøre noe helt annet, og har jobbet som bonde siden coronapandemien avlyste alle konsertene hans. Det er kanskje vanskelig å se for seg at han med sine pianofingre skulle lempe høyballer. Men han er av den typen som tenker at alt er mulig, sier karrriereveilederen.

– Han har nå levd ut en helt annen side av seg selv. Det er et eksempel på at man heller bør se muligheter enn begrensninger. Og nå i en tid da mange må gjøre noe som dette, er det en holdning at det er litt kult og helt nødvendig å gjøre noe annet enn forventet.

– Kan det å gjøre noe som er helt irrelevant for erfaring og formell kompetanse ta seg dårlig ut på CV-en ved neste vending?

– Det kommer an på hvordan man legger det frem. Det å vise initiativ og bredde i hvem du er, og at du tar noen grep når det trengs er positivt. Denne krisen kommer uansett for ettertiden til å stå for oss som en spesiell tid, svarer Lamberg.

Les også: Unngå morgenkåpefella

Kartlegg kompetansen din: – Mange får seg en aha-opplevelse

Alle som søker jobb, må lage en oversikt over hva de har av formell og uformell kompetanse. En slik kartlegging må også inneholde ferdigheter og egenskaper som mange selv tar for en selvfølge og ikke tenker er salgbart, er Lambergs klare råd.

– Mange får seg en aha-opplevelse under en slik kompetansekartlegging. De tenker at selvfølgelig har jeg relasjonskompetanse og er god til å kommunisere klart, men så står det for eksempel ingen ting på CV-en om at de har stått for opplæring av nyansatte og er flinke med folk.

Derfor må du tenke «Hva er jeg god på?» – og få det ned på papiret, forklarer Lamberg.

– Jeg pleier å bruke metaforen at hver av oss har et koldtbord av kompetanse. Så må du se på hvilke retter du har på koldtbordet ditt.

– Kanskje du før solgte mest av den møreste biffen, men nå vil markedet ha salat og glutenfritt, det som tidligere var tilbehør. Kanskje kan du leve av bare å selge glutenfritt i dag.

Vær proaktiv – selv om det gjør vondt



Flere bransjer er utsatt som følge av coronakrisen, og krisen er ennå ikke over.

– Når sommeren er over man ser man nok hvilke virksomheter som har klart å overleve, og hvem som må si opp folk. Det er et åpent spørsmål for mange i dag, men de som er usikre på sin jobbfremtid må begynne jobbsøkeprosessen allerede nå, råder hun.

Unormalt mange står allerede uten jobb i dag, noe som betyr at mange dyktige folk er arbeidsledige, da er det ikke nok å være flink og ha et stort nettverk, understreker Lamberg.

– Man må være proaktiv og det gjør vondt for mange. Men det er en treningssak. Snakk med noen som kan mye om salg eller kommunikasjon eller få hjelp fra en karriererådgiver, sier hun.

Lamberg anbefaler å gå skrittet lenger enn kun å sende åpne søknader. Det er fornuftig å ta direkte kontakt med selskaper man kan tenke seg å jobbe for.

– Lag en liste med ti firmaer du kunne tenke deg å jobbe for, les deg opp på hjemmesiden og finn ut hvor i organisasjonen du kunne passe. Finn ut hva avdelingslederen heter, forbered deg godt og ta kontakt. Det e r den korteste veien til jobben, det er noe jeg har sett gjennom mange år som karriererådgiver.

Stadig flere ledere sier ja til slike møter, ifølge Lamberg, fordi det er veldig ressurskrevende å starte en ansettelsesprosess med en stillingsutlysning.

– Takke seg til en kandidat som viser initiativ og som klarer å få frem vinn-vinn-punkter som overbeviser om at dette er en bra match.

– Si «Jeg er overbevist om at jeg har det dere trenger», ikke si at du tror. Tro det er noe man gjør i kirken, for å sette det litt på spissen. For å ta den samtalen og for at det skal føre frem må du være bevisst på egen kompetanse og føle at det er en bra match med bedriften.

Hun understreker at det er viktig å starte en slik prosess med god research. Undersøk også om du har felles verdier med det aktuelle selskapet, råder hun.

– Det kan godt hende du blir spurt om «hvilke av våre verdier traff deg best?». Da må du ha lest deg opp på det. Nå ligger all slik informasjon på bedriftenes hjemmesider, så det er lett å skaffe seg tilstrekkelig informasjon.

Les også: Nav har utbetalt 8,5 milliarder i dagpenger under coronakrisen

Bort med søkeordene på Finn

Som arbeidssøker må man også følge med på stillingsannonser på Finn, men Lamberg anbefaler en alternativ måte å bruke tjenesten.



­­– Jeg anbefaler at man ikke krysser av på noe annet enn at stillingen er i nærheten av der du bor. Da finner du alt av ledige jobber i området, sier hun.

Se på ingressen der bedriften presenterer seg selv. Her forklarer de ofte hvorfor de søker etter folk, kanskje de er i vekst, har et nytt satsningsområde eller et nytt kontor, forklarer Lamberg.

– Det er et signal om at det kan komme flere jobber, selv om stillingen som utlyses ikke egner seg for deg. Da er dette en kilde til en virksomhet det kan være lurt å undersøke om er en bra match for deg. Og så er det jo fint at det er i nærheten av der du bor.

Så bort med søkeord som markedssjef, journalist eller it-konsulent, huk bare av på geografi, råder Lamberg.

– Jeg har så mange morsomme historier som har skjedd når folk har gjort det. De har funnet jobber som de ikke visste at fantes i engang.

Les også: Kart og kompass for korteste vei til jobb

Kom i gang raskt: – De tunge tankene kommer fortere enn man aner



­Lamberg mener Nav-systemet er litt begrenset når det gjelder arbeidssøkere.

– Det er ingen selvfølge at du får kurs eller tiltak fra Nav. Det legges opp til at man skal klare seg selv den første tiden. Det er synd fordi når en krise som dette inntreffer, tar det kun seks uker før depresjonsfasen inntreffer, sier karriereveilederen.

Hun viser til at psykologer opererer med en teori om at det å miste jobben kan sidestilles med kriser som dødsfall i nær familie og skilsmisse.

– Når krisen inntreffer, oppleves det som et sjokk med en gang, man blir paralysert. Så etter et par uker går det opp for deg i all sin gru hva som har skjedd. Dersom man ikke ser et lys i enden av tunnelen i løpet av de neste fire ukene, for eksempel i form av et intervju eller noe der fremme som kan være bra for deg, vil depresjon raskt inntreffe.

– Seks uker, så fort går det! Dette viser viktigheten av å komme i gang med gode prosesser raskt.

Noen bedrifter tar ansvar for sine ansatte i en slik situasjon og ordner kurs eller «outplacementprogram», som det ofte kalles.

– Når Karriereakademiet leverer slike program, sier vi at om siste dag på jobb er en fredag, skal første dag på kurs være mandag. Bare en helg imellom. De tunge tankene om alt man ikke kan, kommer fortere enn man aner.

Rådet om å komme raskt i gang med prosessen, gjelder også dem som kommer fra gode stillinger og har et stort nettverk.

– De tror gjerne at det ordner seg og tenker «det er ikke vanskelig for meg å få jobb, så jeg tar meg en måneds ferie». Det er skummelt for da kommer du ut av det seilere kaller styrefart. Når du ringer rundt til nettverket ditt, og alle kanskje er positive, men ingen har noen passende stilling akkurat da, så begynner ukene å gå og usikkerheten melder seg. Dette blir raskt til en ond sirkel.

Sett i gang med en gang du får nyss om at jobben er usikker, for det er lettere å gjøre det mens man fortsatt er i jobb, ifølge Lamberg.

– Når den verste angsten er kommet, i sjette måned som arbeidsledig, er ikke det det beste utgangspunktet for et jobbintervju. ­

– Når du er i oppsigelse eller permittering er du roligere og det er lettere å være den ekte deg før du kjenner på frykt, tunge tanker og økonomiske utfordringer på toppen.

Både av økonomiske og sosiale grunner er det viktig å komme fort i gang og ut i sirkulasjon.

– Man skal ikke undervurdere verdien av å være del av et kollegium, sier Lamberg.

Les også: Venter inkassoras som følge av coronakrisen

CVen må være forskjellig hver gang



– Når det gjelder CV er mitt klare råd at all erfaring som sier noe om hva du kan, hvem du er og hva du har oppnådd må med.

For det å lage en god CV er en skikkelig salgsjobb, du må være flink til å selge deg selv, og du må komme til poenget fort, understreker Lamberg.

– Jeg har blant annet jobbet i reklamebyrå og vet at du må ha rask respons på den teksten du skriver. Du har noen få sekunder til disposisjon for å treffe leseren. Slaget står på forsiden, i første avsnitt.

Den feilen mange gjør er at de tror at CVen skal være kort. Men en kort CV forteller ingen ting, det er bare dato, titler og firmanavn, mener Lamberg.

– Det står ikke hva du har gjort, hva du skapte. Noen blir rådet til ikke å nevne at de jobbet på Rema 1000 ved siden av studiene, det er feil, for dette viser jo at du er villig til å ta i et tak.

– CVen din kan være på fem sider, men du må ha en boks på side én der du trekker frem dine nøkkelkvalifikasjoner med relevans til det firmaet eller den stillingen du søker på, understreker hun.

For å lykkes med dette må du være flink til å plukke ut fra alle sidene i CVen, hva som er mest relevant for den som skal lese CVen.

– Får du hektet dem på der har den som skal lese resten et hav av tid … de er PÅ! Fortell hva du har gjort og oppnådd, så du får frem din faglige kompetanse, hvordan forholder du deg til mennesker, til statistikk, IT eller hva det skal være.

– I denne boksen må man løfte frem det man tenker er aktuelt for ­den arbeidsgiveren det gjelder. Dermed må den firkanten bli forskjellig hver gang, sier Lamberg.

Hun forklarer at mange har en standard CV på to sider, men at det ikke er å anbefalt.

– Da blir du ikke innkalt, fordi du ikke har klart å skille deg ut og ikke klart å få frem hvordan du skal bidra med det bedriften trenger.

Les mer: CV som virker - heng ut «fiskekroker»!

Det finnes ikke hull i CVen



Ifølge den erfarne karriereveilederen bør man slutte å snakke om såkalte hull i CVen.

– Jeg hater begrepet «hull i CVen». CVen viser hva det er du har gjort, CVen er livet vårt, derfor blir jeg rasende når jeg hører om hull i CVen.

Er du uten jobb i en periode fyller du jo den tiden med noe, og da er det viktig å få med hva du gjorde da du ikke var i lønnet arbeid, forklarer hun.

– Ikke skriv arbeidsledig, skriv «mens jeg var arbeidssøker hadde jeg omsorgsansvar for min syke mor» eller «… fullførte jeg et hytteprosjekt der jeg nådde mine mål for kostnad, tid og kvalitet» og «nå er jeg klar for en ny jobb». Da er det ikke noe hull lenger. Slike ting kan karriereveileder hjelpe til med. Det er ikke selvsagt for folk som ikke jobber med kommunikasjon, at det er måten å formulere seg på.

Les også: Flere går av med pensjon etter coronautbruddet

Fyll en bok med dine suksesshistorier: Flinkeboka



Selv om det å lage en god CV er en salgsjobb, er ikke selgere nødvendigvis de beste til å selge seg selv, har Lamberg fått erfare.

– Jeg har sittet med selgere som forteller at de har vært beste mentorselger tre år på rad, uten at det er med på CVen. Og når jeg har sagt at det bør med, har responsen vært: «Er ikke det å skryte da?»

– Folk trenger hjelp til å få frem suksesshistorier, noen får jo frysninger bare de hører ordet suksess. Det er viktig å være bevisst på hvilke suksesshistorier man har. En av de tingene deltakerne gjør på våre kurs er å fylle en bok med suksesshistorier. Vi kaller det «Flinkeboka».

Har du gjort denne øvelsen, er du forberedt når spørsmålet kommer på jobbintervjuet.

– For vet du hva de fleste svarer når de får spørsmål om å fortelle en suksesshistorie? «Eeehhhh …», sier Lamberg og fortsetter:

– Hvis du i stedet begynner å fortelle «Det var en gang da jeg …» så fremstår du som trygg og forteller dem noe som overbeviser dem om at de skal ansette deg.

Les mer: Nei, du er ikke en potet

Begynn søknaden med hva som gjør deg til riktig person for jobben



Det er ingen som har fasiten på hva som blir lest først av CV og søknad, derfor må både CVen og søknaden stå på egne ben, understreker Lamberg.

– Noen sier at det er CVen som leses først, men det er ikke alltid sant. For noen er søknaden – som viser hvor god formuleringsevne du har – viktigst.

Som med CVen er det viktig å trekke frem nøkkelkvalifikasjoner som er tilpasset den bedriften og stillingen man søker på, og dette må komme i første avsnitt, råder hun.

– Glem norsk stil, med en lang «bla, bla»-innledning, så en hoveddel og så kommer dine unike kvalifikasjoner som en avslutning. Begynn med hvorfor du søker, hva som motiverer deg og hvilke tre unique selling points som gjør deg til riktig person for jobben.

– Da blir de interesserte og ser på CVen din og du kommer til intervju dersom du har klart å løfte fram de riktige rettene fra kompetansekoldtbordet ditt.

Dersom selskapet du søker deg til ikke er for byråkratisk, kan det ha noe for seg å levere søknaden personlig, mener Lamberg.

– Det kan nok mange gjøre med god effekt, men det kommer an på selskapet. Noen har kommet med ferske boller, en kurv jordbær eller en is på en varm dag og levert søknaden personlig. Det er utrolig hvor kreativ man kan være, men det bør ha litt relevans til hvordan du ønsker at du som medarbeider skal fremstå; selgere kan gå lenger enn prester.

Når du har tenkt til å søke på en utlyst stilling, ikke ring først bare for å ringe, det kan virke mot sin hensikt, råder Lamberg.

– Folk ringer om de mest idiotiske ting. Hvis man skal ringe må det være et intelligent spørsmål som man ikke får svar på i annonsen eller på bedriftens hjemmeside. Men hvis noe du er opptatt av ikke står der, kan du ringe så lenge det virkelig er noe fornuft i det. Fordelen med å ringe etter at du har søkt, er at de antagelig vil bla fram CVen din slik at den havner øverst i bunken. Det er også lov til be om å komme til intervju før andre, fordi du skal reise bort, har ferie eller er i noen andre prosesser.

Les Lambergs beste tips for et vellykket jobbintervju.

Ha følerne ute og hold deg relevant



Lamberg understreker at det er viktig å holde seg oppdatert selv om man driver med jobbsøking.

– Det finnes et hav av webinarer, Ted Talks, blogger og podcaster som kan hjelpe deg å holde deg oppdatert i en tid da endringer skjer så fort. Det finnes heldigvis mange kurs som er gratis eller som ikke er så dyre. Man må passe på å gjøre ting parallelt med jobbsøkingen.

Det viktigste i disse tider er å ha litt følere ute og snakke med folk. Ikke vær redd for å forhøre deg hvis du har en usikker jobb eller allerede har mistet jobben, råder Karriereakademiets daglige leder.

– Og så må du ha en LinkdIn-profil. Alle som skal ha nye folk søker også der. I tillegg blir vi googlet, så det er lurt å passe på hva man legger ut på Facebook. Samtidig kan man selv bruke google for å finne ut mer om dem man skal snakke med.

– Vær på, snakk med gamle kolleger, naboer, andre foreldre i barnehagen, opprett kontakt, for det er slik jobber blir besatt i dag, sier Lamberg til ABC Nyheter.