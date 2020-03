Etter at Norge stengte sine grenser 16. mars, er butikkene på senteret tomme.

– Det har fått veldig store konsekvenser fra dag én. Vi har jo ingen kunder, sier sentersjef for Nordby shoppingcenter, Ståle Lövheim, til Expressen.

Kjøpesenter ligger på grensen mellom Norge og Sverige, ved E6 på Svinesund. Senteret, som åpnet i 1983, er lokalisert i Strömstad kommune i Västra Götalands län.

Bråstopp for Olav Thons pengemaskin

Det er den norske mangemilliardæren, Olav Thon, som eier senteret.I 37 år har nordmenn valfartet hit for å kjøpe kjøtt, ost, øl, smågodt og andre forbruksartikler.



Køene er ofte lange, spesielt i helgene, og enorme mengder varer blir transportert over grensen hjem til Norge.

Nå er det stille. Bråstoppen inntraff nærmest over natten da norske myndigheter innførte streng grensekontroll mellom Norge og Sverige.

Nå er grenseovergangen ved Svinesundbroen strengt bevoktet og umulig å passere. Samtidig forsvant levebrødet til butikkene i det som er blitt kalt for «Norges største kjøpesenter».

– Etter at grensen ble stengt, så er hele virksomheten vår borte, bekrefter sentersjef for Nordby shoppingcenter, Ståle Lövheim, overfor Expressen.

Inntil 1.000 ansatte kan bli permittert

I fjor omsatte kjøpesenteret for 4,6 milliarder kroner. Til sammenligning hadde Norges største kjøpesenter, Sandvika Storsenter, en omsetning på snaut 3,2 milliarder.

Nå skriver svenske aviser at mellom 700 og 1.000 ansatte på Nordbysenteret og i Svinesunds handelsområde, trolig vil bli permittert som følge av den plutselige handelskollapsen.

Dette kommer i kjølvannet av frykten for spredning av coronaviruset, som har ført til nedstenging og innføring av de strengeste restriksjonene Norge har opplevd i fredstid.

– Fullstendig kaos

– Det er fullstendig kaos. Många står på konkursens rand. Dette er en katastrofe, sier Marie Rask, ombudsman for de handelsansattes forbund, til Strömstads Tidning.

De økonomiske tapene er enorme. Dersom grensestengningen blir langvarig, og de strenge begrensningene på nordmenns bevegelsesfrihet fortsetter, kan det gå mot oppsigelser og i verste fall konkurs.

– Hele vår virksomhet går ut på at nordmenn skal komme. Normalt er det fullt med norskregistrerte biler her. Nå ser jeg ikke en eneste. Det er som om de norske kundene fullstendig har forsvunnet, fortalte Sveriges Radios reporter Jens Möller dagen etter at Norges grense ble stengt 16. mars.

Norsk kjøpmann: –Uvirkelig

For å kompensere for bortfallet av norske kunder, annonserer nå flere av matbutikkene med halv pris på kjøtt, frukt, grønt og meieriprodukter for å lokke svenske kunder til kjøpesenteret.

– Det er en merkelig følelse og egentlig litt uvirkelig. Det er tråkig , forteller nordmannen Johnny Holberg til NRK. Han er daglig leder på helsekostbutikken Life på Nordbysenteret.

– Ikke en beskjed man ønsker å gi

Dagligvarebutikken Grensemat har allerede permittert 300 av sine ansatte etter at omsetningen falt som en stein.

– Det er jo ikke en beskjed man ønsker å gi, men våre medarbeidere har full forståelse for at dette ikke går, sier driftsansvarlig Göran Lundgren i Grensemat, til P4 Väst.

Nordbysenteret overtok i fjor førsteplassen som Sveriges største kjøpesenter målt i omsetning. Nå er Thons svenske pengemaskin inne en krise som kan bli langvarig.

