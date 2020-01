Det er prissammenligningssiden Travelmarket , som står bak Norsk flyprisindeks, som har hentet inn tiårstallene for ABC Nyheter. De har overvåket flyprisene til gitte utenlandske destinasjoner fra Oslo, Bergen og Trondheim det siste tiåret.

Deres oversikt viser at spesielt prisene på interkontinentale flyreiser har falt stort mellom 2010 og 2019. En flybillett til USA har nesten blitt halvert på ti år.

Snittprisen på en flybillett fra Oslo til New York har falt med 41 prosent, mens en flybillett til Los Angeles har falt med 36 prosent. Også prisene til andre interkontinentale destinasjoner som Bangkok, Beijing og Johannesburg har hatt et prisfall på over 30 prosent.

Dette er destinasjonene med størst gjennomsnittlig prisfall med utgangspunkt i Oslo. Foto: Travelmarket

Billigere også fra Bergen og Trondheim

Også fra Bergen og Trondheim har snittprisen til Beijing, New York og Los Angeles falt med over 30 prosent. Det største enkeltprisfallet finner man fra Bergen til Wien, der snittprisen har falt med 51 prosent, fra 1.771 kroner i 2010, til 871 kroner i 2019, dette til tross for at det ikke er direkterute mellom byene.

– Vi kommer nok aldri til å se et tiår med så store prisfall som vi så på 2010-tallet, men det er fortsatt grunnlag for ytterligere prisfall, spesielt på de interkontinentale rutene, som jeg tror vil fortsette å falle i de kommende årene, sier Ole Stouby, direktør i Travelmarket.

Dette er destinasjonene med størst gjennomsnittlig prisfall med utgangspunkt i Bergen. Foto: Travel Marked

Dette er destinasjonene med størst gjennomsnittlig prisfall med utgangspunkt i Trondheim. Foto: Travel Marked

Flybransjeekspert: –Lavprisselskaper presser prisene ned

Flybransjeekspert ved BI, Espen Andersen, er enig i denne analysen og forklarer hvorfor spesielt de interkontinentale rutene har opplevd en slik nedgang.

– Jeg vil tro hovedårsaken er at det har blitt mye lettere å opprette direkteruter. Flybransjen holder langsomt på å endre seg fra å fly «boligblokker med vinger» mellom store huber som London og Dubai, med en feed inn til disse hubene, til direkteruter med mindre og mer drivstoffgjerrige fly, forklarer Andersen til ABC Nyheter.

I løpet av det siste tiåret har det kommet direkteruter til destinasjoner som Los Angeles (Norwegian), Miami (SAS), New York (SAS, Norwegian), Fort Lauderdale (Norwegian), Bangkok (Norwegian, Thai), Krabi (Norwegian), Doha (Qatar), Dubai (Emirates), Addis Abeba (Ethiopian) og Beijing (Hainan Airlines) fra Oslo, mens det ble startet opp og senere lagt ned direkteruter til New York og Boston-området fra Bergen.

Aldri før har det vært billigere å komme seg til New York. På ti år har snittprisene fra Oslo til "byen som aldri sover" gått ned med over 40%. Foto: Gareth Lowndes / Shutterstock / NTB scanpix

Vil komme flere lavprisselskaper interkontinentalt

Andersen forklarer at lavprisselskapene har gjort sitt inntog på interkontinentale ruter, med Norwegian i spissen. Mindre fly med bedre rekkevidde og drivstofføkonomi gjør dette mulig.

Fly som Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350 og enda mindre fly som Airbus A321 og Boeings skandaleutsatte 737 MAX har rekkevidden til å gjøre det enda billigere å fly interkontinentalt.

– Med en enklere struktur og mindre utgifter, så er det lettere å fylle et fly med 200 plasser enn 450 plasser. Jeg vil tippe det er hovedårsaken til økningen på interkontinentale ruter, selv de som ikke går direkte fra Norge, sier Andersen til ABC Nyheter.

Han tror i likhet med Stouby at det er større rom for prisreduksjon, men ikke i samme størrelsesorden som det vi har sett dette tiåret.

– Vi kommer nok til å se inntoget av asiatiske lavprisselskaper til Europa i løpet av det neste tiåret. Spesielt i Kina, med en økende middelklasse er det en stadig større etterspørsel etter å fly langt, anslår flybransje-eksperten.

Ikke unaturlig med økning i Europa

At man ikke ser samme reduksjon på de europeiske rutene fra Oslo, mener han også skyldes lavprisselskapene. Inntoget av lavprisselskaper som Norwegian, Ryaniar, Wizz air og Easy Jet har presset prisene ned i Europa, men det store prisfallet kom i tiåret før 2010.

Alle gjennomsnittprisene i prisindeksen er tur/retur-priser med utgangspunkt i avreise fra Oslo, Bergen eller Trondheim. Prisene har blitt sjekket hver fjerde uke og inkluderer skatt.