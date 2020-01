Norwegian-topp: – Folk bør droppe business class

Det er i en nyttårskommentar til det danske flybransjenettstedet Check-in.dk at Norwegians konstituerte konsernsjef Geir Karlsen peker på tre ting klimabevisste passasjerer bør tenke på når de flyr.

Fly med nyere og moderne fly som har mindre utslipp enn eldre fly, fly direkte i stedet for å mellomlande, og ikke minst; dropp business class.

«Flyr man business class, er det viden kjent at man rundt regnet er årsaken til dobbelt så mye utslipp av CO 2 , som når man velger et vanlig økonomi-sete», skriver Karlsen i kommentaren.

Dropp oppgradering på kortere turer

Norwegians nestsjef, Geir Karlsen, retter hard kritikk mot de flyselskapene som tilbyr sine reisende å fly på business class. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han påpeker at det er spesielt på de korte turene at man bør droppe oppgraderingen i kabinen. «Dette er noe de gamle nettverkselskapene selvsagt ikke har interesse i av å snakke for høyt om».

– Flyviten er å droppe business class – spesielt på de korte turene, skriver han.

Et tips som jo passer Norwegian fint, som selv ikke har dette tilbudet på sine kortere strekninger. Karlsen sier ingenting om business class på lengre flyturer, noe som også Norwegian tilbyr.

Vil forby business class

Overfor Forbes sier en talsmann for den NGO Carbon Market Watch at det er korrekt at passasjerer på business class står for de største utslipp.

Ledelsen ved en av Norwegians lavpris-konkurrenter, ungarske Wizz Air, har gått enda lengre, og fremmet tidligere et forslag om å forby business class på kortere flyturer.

Trafikktallene for november i fjor viser en nedgang i antall passasjerer på 21 prosent for Norwegian, sammenlignet med samme måned i 2018.

