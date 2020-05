Coronakrisen fører til eksplosjon i sykkelsalget

Sport- og friluftkjeden XXL har solgt mer enn 40.000 sykler så langt i år. Det innebærer en økning på nesten 40 prosent sammenlignet med 2019. Norges-sjef André Sørensen tror coronaviruspandemien fører til at flere ønsker å sykle.

– Under hele coronaperioden har det generelt vært svært stor etterspørsel etter alle typer sykler. Vi tror dette skyldes flere ting: både at folk ønsker å bruke sykkelen som fremkomstmiddel, men også fordi de tar sykkelen i bruk når treningssentrene er stengt, sier Sørensen til ABC Nyheter.

Særlig de siste tre ukene har sportskjeden hatt en enorm etterspørsel etter sykler.

– Særlig landeveissykler og klassiske pendlersykler har eksplodert de siste ukene, men det er også betydelig vekst i salget av terrengsykler og elsykler sammenlignet med samme periode i fjor. Vi har også sett en eksplosiv økning i salg av sykkelvogner. Vi tror dette skyldes at folk ser etter alternativer til kollektivtrafikk, særlig i og rundt de store byene.

Også sykkelservice og -reparasjoner har fått en oppsving hos XXL.

Dobling av elsykkelsalget

Sport 1, Norges nest største sportskjede med over 200 varehus, bekrefter at også de har hatt en økning i sykkelsalget etter at Norge stengte ned 13. mars, mellom uke 12 og 20.

Antall solgte barnesykler har økt med 30 prosent mot samme periode i fjor. Hybridsykler og terrengsykler for dame og herre har økt med 60 prosent, og antall solgte elsykler har økt med 100 prosent.

Det er tall for Sport 1 inkludert Anton Sport.

– Det kan godt tenkes at sykkelsalget hadde økt i år uansett. Men ikke i så stor grad som vi ser nå. Det skyldes nok at folk endrer litt på aktivitetsvanene sine på grunn av reiserestriksjoner fra myndighetene, sier administrerende direktør i Sport 1 Gruppen, Ole-Henrik Skirstad til ABC Nyheter.

Evo elsykler, som spesialiserer seg på kvalitetselsykler, sier til Dagsavisen at det generelle elsykkelsalget har økt med 20-30 prosent årlig de siste tre årene. I perioden fra 13. mars og fram til denne uken har elsykkelsalget hos Evo imidlertid økt med 66 prosent.

– At vi nå har en økning på 66 prosent er helt spesielt med tanke på det volumet man har kommet opp på fra før, sier daglig leder Hans Håvard Kvisle til Dagsavisen.

Flere sykler i Oslo

I hovedstaden er det flere som tar sykkelen i bruk enn tidligere.

Så langt i år har de 47 sykkeltellerne i Oslo registrert mer enn 2,6 millioner passeringer. Det er 300.000 flere enn samme periode i fjor, og én million flere enn i 2018, da det var en god del mer snø i hovedstaden enn det har vært i år.

Selv om strenge coronatiltak fra myndighetene har ført til mindre reising og mer hjemmekontor, har sykkelbruken også økt i perioden mellom 13. mars og 20. mai.

I det tidsrommet er det registret drøyt 90.000 flere sykkelpasseringer enn i fjor, og 450.000 flere enn i 2018.

Den mest nærliggende forklaringen er den strenge oppfordringen fra Oslo kommune om å unngå å reise med kollektivtransport så langt det er mulig.

Oslo skiller seg imidlertid ut fra de andre, store byene i Norge.

I Trondheim har sykkelbruken falt med 30 prosent under coronaperioden, sammenlignet med samme periode i 2019, ifølge Miljøpakkens sekretariat.

Bildet er lignende i Stavanger, hvor sykkeltrafikken falt etter at regjeringen stengte ned Norge. Den har imidlertid begynt å ta seg opp igjen.

– Nedgangen var størst ved sykkeltelleren ved industriområdet Forus. Det er tydelig at hjemmekontor førte til langt mindre sykling. Jeg er positivt overrasket over at vi nå etter noen uker er på vei tilbake til normalen, sier sykkelsjef i Stavanger, Roar Børresen, til ABC Nyheter.

Han tror Oslo skiller seg ut fordi det er en storby, som også har Norges desidert høyeste andel kollektivbrukere blant befolkningen.

Krever sykkelgrep fra norske myndigheter



Morgan Andersson er leder i Syklistenes Landsforening. Han gleder seg over den store salgsøkningen av sykler, og håper mange av sykkelkjøperne ender opp med å bruke sykkelen regelmessig i sine hverdagsreiser.

– Det er en villet politikk fra nasjonalt hold at flere skal sykle, gå og reise kollektiv for å få til en bærekraftig transportvekst. Coronasituasjonen har fremskyndet dette for sykkel, fordi det er et smittevennlig transportmiddel, sier Andersson til ABC Nyheter.

Han peker imidlertid på en utfordring. Når nordmenn må begrense bruken av kollektivtransport i en lang stund, kan det føre til at flere velger privatbilen isteden.

– Det er uheldig fordi det påvirker helsen, luftkvaliteten og klimaet negativt. Derfor trenger vi et sykkelløft i Norge. Det finnes fremdeles ingen norske byer som har et sammenhengende og trygt sykkelveinett.

Sammen med 16 andre andre organisasjoner leverte Syklistforeningen onsdag et opprop for økt satsing på sykkel og gange til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). De ønsker at statlige midler øremerkes til strakstiltak for både midlertidige og permanente løsninger i byene, slik at flere velger sykkel og ikke bil.

Disse står bak oppropet:

Aktiv mot kreft Astma- og Allergiforbundet Besteforeldrenes Klimaaksjon Den Norske Turistforening Folkehelseforeningen Framtiden i våre hender Friluftsrådenes Landsforbund Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Miljøagentene Naturvernforbundet Norges Bedriftsidrettsforbund Norges Cykleforbund Norsk Friluftsliv Norsk Organisasjon for Terrengsykling Sykling uten alder Trygg Trafikk





I byer som Berlin, Paris, London, Madrid og Milano har mer gateareal blitt satt av til syklende og gående, på bekostning av bilister. Flere midlertidige sykkelveier blir satt opp, og mange har framskyndet arbeidet med å bygge permanente sykkelveier. Italia har også innført subsidier på sykkelkjøp og reparasjon.

Dette ønsker Andersson å se i Norge. Men samferdselsminister Hareide gir ingen løfter.

– Jeg mener de langsiktige tiltakene er viktigst. Det er også de jeg har størst mulighet til å påvirke. Derfor vil nettopp en tydelig satsing på sykling være en viktig føring for meg fram mot Nasjonal transportplan, sier Hareide til NRK Nyhetsmorgen onsdag.

