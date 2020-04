Flybransjen taper over 3 billioner kroner: – Verre enn våre verste mareritt

Den internasjonale flyselskapsorganisasjonen IATA kom med et skrekkscenario 5. mars om at den globale luftfartsbransjen ville kunne tape opp mot 113 milliarder dollar, tilsvarende over 1 billion norske kroner på tapte passasjerinntekter sammenlignet med 2019.

– Jeg har aldri sett sånne tall. Det er forferdelige tall, rett og slett. At det skulle bli så ille som dette hadde jeg i min villeste fantasi aldri sett for meg. Dette er grotesk , sa den norske flyanalytikeren Hans Jørgen Elnæs i Winair til Børsen.no om IATAs pressemelding den gang.

Bakgrunn: Kan skremme bort hver fjerde norske flypassasjer: – Dette er krise

Tre ganger så ille

IATA oppgraderte dette tallet til 252 milliarder dollar for tre uker siden. Nå har de kommet med nye tall, og det er ikke lystigere, tvert imot. Nå anslår de at luftfartsbransjen i 2020 vil tape tre ganger så mye, 314 milliarder dollar, sammenlignet med 2019. Det er over 3 billioner norske kroner. I Europa alene vil man tape opp mot 89 milliarder dollar i år.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs har blant annet tidligere vært salgs- og markedssjef for Ryanair i Skandinavia. Han sier ingen flyselskaper i sine verste mareritt har kunnet forberede seg på den situasjonen bransjen er i nå. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Det er absolutt ikke lystig lesning. Jeg har jobbet i noen av de største flyselskapene i verden og ingen har noengang tenkt at noe sånt kunne skje. Det har aldri vært noen plan B for en slik situasjon. Nedturen ble brattere enn noen kunne tenke seg i sine verste mareritt. Dette er den verste krisen kommersiell luftfart har vært i gjennom under hele sin over 100 år lange historie, fastslår Elnæs til ABC Nyheter i dag.

Ikke sett bunnen enda

– De tapte driftsinntektene viser hvilken katastrofe flyselskapene er i. For å si det sånn; Vi har ikke sett bunnen av dette enda, fortsetter Elnæs.

Han påpeker at situasjonen fortsatt er svært uoversiktlig og at det det enn så lenge er luftfartbransjen i Asia og Europa som er hardest rammet, og at det blir spennende å se hvordan utviklingen vil gå for resten av verden. – Om det blir samme utvikling i Afrika og Nord- og Sør-Amerika, vil tapstallene bli mye høyere.

– Her hjemme i Europa så vil vi kanskje se at EU og EFTA kommer med et felles mobilitetdirektiv der de klart sier at de ikke ønsker passasjertrafikk mellom land i Europa. Da er det jo mer eller mindre slutt for all kommersiell flytransport, sier Elnæs og påpeker at kan da være noen regionale unntak som mellom Norge, Danmark og Sverige.

Taper 11 millioner - i timen

Luftfartsselskapene lever nå mer eller mindre på nåde fra sine respektive myndigheter.

– Ta et selskap som Lufthansagruppen. De er bunnsolide økonomisk, men selv om de har skrelt ned driften til et absolutt minimum, så taper de fortsatt 11 millioner kroner – hver time, 24 timer i døgnet. Selv de har ingen mulighet til å klare seg selv uten fortsatt støtte fra myndighetene eller lån fra markedene, sier flyanalytikeren. Lufthansa selv har sagt det vil ta 2-3 år før de er tilbake i normal drift.

Flyanalytikeren tror man vil se en avskalling av selskaper i tiden fremover. Noen selskaper vil gå konkurs, mens andre blir kjøpt opp og konsolidert av andre. Han tror også noen selskaper vil bli nasjonalisert og peker på Alitalia og TAP Portugal, som trolig vil bli myndighetsstyrt av henholdsvis Italia og Portugal.

– Jeg tror ikke vi vil se normale tilstander før aller tidligst sommeren 2021. Men luftfartsbransjen vil bli varig endret. Sannsynligvis vil det bli større balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Norwegian har overlevelses-gen

Mange har lenge spådd Norwegians snarlige død, også før coronaviruset satte hele luftfartsbransjen på hodet. Elnæs er ikke så sikker på at endetiden er kommet for de rødsnutede flyene.

Parkerte Norwegian-fly på rekke og rad på Stavanger lufthavn Sola. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix

– Norwegian har et eget overlevelses-gen. De kan overleve denne gangen også, men det vil kun skje om ledelsens plan, som de legger frem på den ekstraordinære generalforsamlingen, blir vedtatt. Går det gjennom og de får inn litt kapital, så får de også tilgang på myndighetenes tiltakspakke. Da flyr Norwegian videre.

Norwegians ekstraordinære generalforsamling vil skje 4. mai. Der vil ledelsen foreslå å konvertere gjeld til aksjer for å styrke selskapets balanse.

Lys i tunnelen for Norge

Luftfarten i Norge er i like stor krise som resten av Europa, men i tiden fremover kan vi komme bedre ut av det, enn resten av kontinentet.

– Vi er kanskje i best situasjon i Europa. Et lite lys i tunnelen er at det kan bli mulig for flyselskapene i Norge å tjene pengene sine, om det åpnes for mer innenriksflyginger, sier Elnæs. 4. april meldte Eurocontroll at flyselskapet Widerøe hadde flest flyavganger av alle kommersielle flyselskaper i Europa.

Gardermoen 20200117. Et De Havilland Canada Dash 8-100 (LN-WIN) fra Widerøe letter fra Oslo lufthavn. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Hvor raskt luftfarten her til lands vil komme seg, vil komme an på om hvor lenge myndighetenes smittevernråd blir gjeldene for sosial avstand på transportmidler.

– Om vi to skal fly sammen, så kan jeg sitte ved det ene vindussete, og du ved det i andre enden av raden. Det kan ikke sitte noen mellom oss eller på setene bak oss. Kostnaden for å fly er fortsatt den samme. Hvem skal betale for det?

Elnæs sier at ingen flyselskap kan fly med 30 prosent belegg med de prisene vi har i dag. Da må enten prisene dramatisk opp, eller så må myndighetene subsidiere deler av billetten, så prisen for passasjerene blir noenlunde det samme.

– Her bør myndighetene være tydelige på hva de ønsker å gjøre og det bør helst være en europeisk standard.