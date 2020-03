Lufthansa setter 90 prosent av flyene på bakken

Administrerende direktør Carsten Spohr sier myndighetene kan måtte redde flyindustrien fra krisen. Han viser til at selskapet nå setter 700 av 763 fly på bakken, i første omgang fram til 19. april.

– Jo lenger krisen varer, jo mer sannsynlig er det at fremtiden for luftfaren ikke kan garanteres uten statlig støtte, sier Spohr.

Selskapets internasjonale flyginger vil nå kun gå fra Frankfurt, i tillegg til tre ganger i uken fra Zürich i Sveits.

Selskapets finanssjef Ulrik Svensson legger imidlertid til at selskapet er finansielt «godt utstyrt» til å takle korona-utfordringene med en likviditet på rundt 4,3 milliarder euro.

Selskapet har også besluttet at det ikke skal betale utbytte for 2019. Lufthansa melder i tillegg at det har samlet inn ekstra midler på rundt 600 millioner euro de siste ukene, og at det arbeides med å samle inn ytterligere.

Selskapets driftsresultat for 2019 lå på rundt 2 milliarder euro. Salgsinntektene i 2019 økte med 2,5 prosent til 36,4 milliarder euro, opp fra 35,5 milliarder euro året før. Årsresultatet falt imidlertid med 44 prosent, til 1,2 milliarder euro, ned fra 2,2 milliarder euro i 2018.