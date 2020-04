Vedum: – Selv med denne pakken vil flere miste jobbene sine

– Vi har klart å gjøre ting litt mindre ille, men det blir ikke bra uansett, understreket Vedum da han sammen med regjeringspartiene, Ap og SV la fram den tredje tiltakspakken mot corona tirsdag.

Kompensasjonsordningen skal bidra til at færrest mulig bedrifter går over ende, mens kommunene kan planlegge for vedlikehold av skoler, sykehjem og andre ting i stedet for å nedbemanne, framholdt han.

– Folk skal vite at vi ønsker å bruke penger for å få hjulene i gang så det skal være litt optimisme og framtidstro, sier Sp-lederen.

Bakgrunn: Bred enighet om ny krisepakke

– Viktig for å Ap å sikre tryggheten til arbeidsfolk

400 millioner kroner i støtte til kompetanseheving til permitterte er blant tingene i den siste krisepakken som Aps Hadia Tajik trekker fram.

– Det er avgjørende å få til mer trygghet for får arbeidere og bedrifter og mer sosial rettferdighet. Trygghet for folk handler blant annet om at når det nå er så mange permitterte, så skal de vite at de skal stå sterkere når de kommer tilbake. Derfor har vi fått på plass 400 millioner kroner til kompetansehevingstiltak og bedriftsintern opplæring, sa Tajik.

– Vi ser at behovet er enormt, og vi ser at de mest utsatte nå, er lavtlønte, sa Tajik.

Hun fremholder også at kommunene vil få 5 milliarder kroner i en straksbevilgning i kompensasjon for ekstrakostnadene knyttet til viruset.

Video: Finanskomiteen presenterte tirsdag den nye corona-krisepakken





Etterlengtet krisehjelp til studenter

Norske studenter var rasende etter at regjeringen bare ville hjelpe dem med mer lån og forskuddsutbetaling av støtte.

Nå har Stortinget tatt grep i form av at det blir lagt ekstra penger på bordet for studentene.

– Jeg er glad for at vi kan vedta en studentmilliard, hvor vi omgjør en del av det lånet regjeringen har sagt at studentene skal få, til stipend, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Avtalen mellom regjeringspartiene og opposisjonen innebærer at det brukes én milliard kroner på å gjøre om ekstralån til stipend, mot dokumentert inntektsbortfall. Å gjøre om alt ville imidlertid kostet omkring tre milliarder kroner.

– Det er en stor seier at vi gikk fra 0 til godt over 30 prosent stipendandel, selv om det ikke er en optimal løsning, sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.