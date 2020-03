Økonomer: – Norge kan få rente på 0

I rentemøtet fredag forrige uke åpnet sentralbanksjef Øystein Olsen opp for at renten ville bli satt ytterligere ned enn dagens 1 prosent.

Det er i et notat fra Nordea Markets at flere økonomer gir uttrykk for at de tror rentekomiteen i Norges Bank vil kunne komme til å kutte renten til 0. De tror kuttet vil komme raskt, kanskje allerede til uken, skriver E24.

I notatet fra Nordea Markets påpekes det at aktivitetene i norsk økonomi vil bremse helt ned som et resultat av tiltakene som er innført for å stanse spredningen av coronaviruset Covid-19. Økonomene skriver også at de tror regjeringen og Norges Bank vil sette alt inn på å sikre at folk har jobber å komme tilbake til når restriksjonene etter hvert fjernes.

– Dersom de setter ned styringsrenten helt ned til null, så snakker vi altså et rekordlavt rentenivå her i Norge. Og det vi må regne med er at også renten på boliglånet vil synke markert, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1 til ABC Nyheter.

Betydning for boliglånet



Han vil ikke spekulere i om boliglånet kommer til å komme på under eller over rundt én prosent, det er det nemlig ikke bare styringsrenta som bestemmer.

– Men det er klart det vil ha betydning for folk flest dersom renten havner ned på 0. Så alle med boliglån kan se fram til betydelig lavere utgifter her, sier Gundersen.

– Baksiden av medaljen er jo at innskuddsrenten også vil gå ned. Det betyr at det vil bli enda mindre lønnsomt å ha pengene plassert i banken.

Forrige uke kuttet sentralbanksjef Øystein Olsen styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent. Rentemøtet skulle egentlig holdes denne uken, men den kritiske situasjonen for økonomien under coronapandemien framskyndet beslutningen.

– Det er uro og krise i økonomien nå. Norsk økonomi trenger derfor den stimulansen en lavere rente vil gi, sier Magne Gundersen.

Forbrukerøkonomen understreker at dette er et grep som kommer som et svar på at det står dårlig til i norsk økonomi nå.

– Særlig de bransjene som er hardt rammet trenger nå all den stimulansen det er mulig å gi.

Han har ingen tro på at Norge vil komme i en situasjon der det innføres negativ rente.

– Nei, så vidt jeg har forstått har ikke erfaringen fra andre land vært særlig gode på det. Og det er negative sider ved lav rente også. Det betyr sannsynligvis en ytterligere svekkelse av en allerede rekordlav krone, avslutter Gundersen.

Sentralbanksjefen utelukker ikke at renten skal videre ned

Sentralbanksjefen understreket under rentemøtet forrige uke at en lavere rente ikke kan forhindre at coronautbruddet kan få store konsekvenser for økonomien. Han håpet likevel at en lavere rente kan bidra til å dempe tilbakeslaget.

Søndag ble det kjent at USAs sentralbank kutter styringsrenta med et helt prosentpoeng til mellom 0 og 0,25 prosent for å beskytte amerikansk økonomi mot følgene av coronapandemien.

– Null-renter i USA vil mest sannsynlig gi null-renter også i Norge om ikke lenge, sier analytiker Roger Berntsen i Nordnet til NTB.

Vi skal holde deg oppdatert om coronaviruset

Coronaviruset har rammet Norge og verden. Det påvirker alle aspekter av livene våre – helsen, økonomien, arbeidsplassen, skolen, ferien og hverdagslivet vårt generelt.

ABC Nyheter skal holde deg oppdatert om spredningen av viruset. Vi skal formidle nødvendig informasjon slik at du kan ta kloke valg i hverdagen.

Antallet smittede i Norge øker. Folk opplever å bli satt i karantene, beordret til hjemmekontor og arrangementer avlyses. Mange føler på frykt og har stort informasjonsbehov.

Espen Udland, ansvarlig redaktør / administrerende direktør, ABC Nyheter / Startsiden

ABC Nyheter skal dekke situasjonen fortløpende. Vi skal fokusere på hvordan du etter beste evne kan holde deg frisk, men også hvordan myndighetene håndterer spredningen og de potensielt langvarige effektene av coronaviruset.

Vi har forståelse for at situasjonen kan virke urovekkende for mange. ABC Nyheter skal holde deg oppdatert, men ikke bidra til å skape unødvendig panikk. Startsiden skal bidra med relevant informasjon.

