Mannskapet på det britiske forskningsskipet James Clark Ross ble vitne til en stor kalving da et minst 40 meter høyt isfjell med en vekt på flere tusen tonn løsnet fra William-breen på øya Anvers i Vest-Antarktis.

Like etter løsnet flere små og store biter is langs én kilometer av breen.

Kalvingen skjedde kun halvannen kilometer unna forskningsskipet, og gjorde inntrykk på mannskapet.

– Hele verden begynte å bevege seg. Det var vanskelig å ta inn hvor mye som foregikk på én gang. Fronten av isbreen bare knakk av. Det var som et sandslott som raste ned i sjøen, sier overstyrmann om bord, Simon Wallace, til Sky News, som har en journalist med på ekspedisjonen.

– Det var et imponerende syn, konkluderer han.

– Voldsomme krefter i spill

Kerim Hestnes Nisancioglu har selv vært vitne til mange kalvinger på Grønland. Foto: Universitetet i Bergen

Professor Kerim Hestnes Nisancioglu ved Bjerknessenteret i Bergen har forsket på Grønlandsisen i Arktis i 20 år.

– Det er mange av disse breene som produserer veldig mye isfjell. Noen kalvinger skjer kontinuerlig, andre skjer mindre ofte. Det er voldsomme krefter i spill. Noen av disse isflakene kan bli flere hundre meter tykke, sier Nisancioglu ABC Nyheter.

Han har selv vært vitne til mange store kalvinger i sitt arbeid på Grønland.

– 40 meter tykt er ikke av de største. Det at man ser det i Antarktis er mer uvanlig. Der er det mindre folk. Det å se det fra et forskningsskip er uvanlig i seg selv, sier Nisancioglu.

Like nord for William-breen, der kalvingen skjedde, ble det torsdag satt varmerekord i Antarktis. Den argentinske forskningsstasjonen Esperanza ligger like sør for det sør-amerikanske kontinentet, og målte 18,3 grader midt på dagen torsdag.

Det er den varmeste temperaturen noen gang registrert i Antarktis, etter at målingene startet opp i 1961.

Isfjellet som kalvet fra William-breen var minst 40 meter høyt, ifølge øyenvitner på forskningsskipet James Clark Ross. Foto: John O'Duffy/British Antarctic Survey

Isen forsvinner i høyt tempo

Issmeltingen i Antarktis-regionen har skutt fart de siste årene. For ti år siden tydet modellene på at det ikke ville forsvinne ismengder av betydning i dette århundret.

I dag viser alle modeller at isen i Vest-Antarktis forsvinner i høyt tempo. Kontinentets isdekke har mistet rundt 150 milliarder tonn masse hvert år siden 2005.

– Vest-Antarktis like sør for Sør-Amerika er området med mest tydelig oppvarming og issmelting i Antarktis, sier Nisancioglu.

Det henger sammen med at store deler av isen i den delen av Antarktis er i kontakt med hav. Når havet blir varmere, smelter isen raskere. Det er også tilfellet for William-breen, der kalvingen i videoen øverst i artikkelen skjedde.

170 meter av isbreen ligger under vann, og har kontakt med havbunnen under.