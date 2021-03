Rema 1000 gjorde 15. mars markante endringer på sin rabatt-app «Æ». Ifølge Nettavisen blir ikke disse endringene spesielt godt mottatt av kundene.

Tidligere kunne man få kvittering for kjøpene direkte i appen. Som følge av personvernhensyn valgte selskapet å gå bort fra dette. For om man nå ønsker kvittering på kjøpet samt bruke «Æ» kan man enten legge til kontonummeret i appen eller i Vipps. Et tredje alternativ er å skanne den personlige strekkoden i kassa før man betaler opplyser kjeden på sine nettsider.

Betaler du med kredittkort eller ikke har bekreftet kontonummer i appen, får du ikke opp kvittering for kjøp med rabattene, med mindre du skanner strekkoden i appen.

– Det er helt hårreisende

Selv om kjeden jobber for å installere strekkode-skannere vendt mot kunden, så må mange enn så lenge levere fra seg mobilen til den ansatte i kassa så den kan registrere koden, før man får mobilen tilbake.

– Det er helt hårreisende i disse smitteverntider å skulle gi fra seg mobilen, som jo alltid er full av diverse. De kan ikke ha tenkt så nøye gjennom dette. Jeg tror ikke så mange vil gi fra seg mobilen til noen i kassen nå, sier Rune Nikolaisen til Nettavisen. Han står bak nettsiden gjerrigknark.com.

Andre kunder forteller til avisen at de opplever tidspunktet for å innføre ordningen som pussig.

Nye skannere rulles ut etter påske

Bakgrunnen for endringen er ifølge Rema 1000 et nytt samarbeid med Vipps som skal sikre kundenes kvitteringer og handlehistorikk på en personvernmessig forsvarlig måte.

Ifølge Rema 1000s kommunikasjonsrådgiver Torkel Fjørtoft blir det plassert ut 550 kundevendte skannere i løpet av denne uka, mens resten vil komme rett etter påske.