Pornhub avslører de mest søkte fetisjene i 2023

Nettstedet har gått gjennom data fra milliarder av besøk for å se hvilket innhold som definerte årets vinner, og fant ut at det var det de kaller «The Golden Age».

Brukere var i 2023 nemlig spesielt interessert i «modent» innhold, med søk som «sexy granny», «MILF», «DILF» og «cougar» på topplisten.

Interesse for teknologi

Nettstedet publiserer årlig søketrendene som har preget året som har gått. Foto: Pornhub.com/Insights

Generelt sett var 2023 et gjennombruddsår for kunstig intelligens, og Pornhubs resultater viser at dette også gjelder pornografi, der søk etter «android»-porno også var populært.

– Det ligger i menneskets natur å være nysgjerrig på det ekstraordinære. Når det gjelder sex, er det ikke annerledes, sier Dr. Laurie Betito fra «Sexual Wellness Center» hos Pornhub.

– Vi er alle voyeurer til en viss grad, og vi ønsker å se det ekstreme, det vi vanligvis ikke har tilgang til i det virkelige liv, fortsetter hun.

Etter det modne innholdet var den nest mest populære kategorien det Pornhub kaller for «Super Size».

Denne kategorien økte med begreper som «big», «bigger» og «biggest» med 177 prosent på verdensbasis, skriver Pornhub Insights.

«Sexmaskiner» er på tredjeplass når det gjelder kategorier, og søk som «robot» hadde en økning på 304 prosent fra året før.

Under robottemaet finner man også søkeord som «sex robot», «AI robot», «3D robot» og «anime robot».

– Søketrender gjennom årene sammenfaller alltid med hva som er populært innen teknologi. Akkurat nå ser vi mye om utviklingen av «sexroboter», så hvem ville ikke være nysgjerrig på det? sier Betito.

Terapi og makt

Den fjerde mest populære kategorien var «Uniformer», der søk etter «militæruniform«, «politiuniform» og «mann i uniform» økte og slo ut tidligere favoritter som «hushjelpuniform».

Søk etter «soldat» økte med 332 prosent i år, og «kvinnelig soldat» ble rangert som det femte mest populære søket, foran «militær soldat» og «homofil soldat».

– Mennesker i uniform symboliserer makt, og mange tiltrekkes av mennesker som utstråler makt og kontroll. Andre attraktive egenskaper som uniformer, spesielt militære, politi, brannmenn, representerer, er disiplin, heltemot, ansvar, mot og et engasjement for å hjelpe andre mennesker. Legg til en dose begjær for uniformen, og du har, for noen, den perfekte fantasipartneren, forteller Betito.

Den femte mest populære kategorien har fått navnet «Seksuell helbredelse» av Pornhub, noe som skyldtes at ord som «massasjeterapi», «terapisex» og «fotterapi» fikk mer trafikk.

«Terapi»-søkene økte i løpet av året, med 344 prosent siden 2022 på verdensbasis.

– Jeg synes det er interessant at ‘terapi’ er et pornosøkeord. Heldigvis er det stadig flere som søker hjelp for psykiske og seksuelle problemer, og det er flott. Samtidig er det ganske vanlig med fantasier om et seksuelt forhold mellom pasient og terapeut, sannsynligvis fordi det er tabubelagt og innebærer en maktforskjell, sier Betito.

– I det virkelige liv kan klienter oppleve følelser for en terapeut på grunn av relasjonens natur, der klienten deler svært intime detaljer om livet sitt og føler seg trygg, og dette kan utvikle seg til seksuelle fantasier, fortsetter hun.

– Det forbudte ved relasjonens karakter kan også gi næring til disse fantasiene, avslutter Betitio.