Det største fengselet i Belgia er i hardt vær etter en avsløring om en sexskandale der vakter og ansatte anklages for å ha arrangert boblebad-orgier og byttet fargerike armbånd for å velge ut sexpartnere.

Ti vakter og ansatte ved Lantin-fengselet, som ligger i nærheten av byen Liège, er i søkelyset fordi de skal ha arrangert sexfester etter arbeidstid og skal ha hatt samleie med hverandre i løpet av vaktene sine i fengselet.

En av de ansatte blir beskrevet som en «nymfoman» som skal ha krevd sex av kolleger på jobb.

Fikk lov til å bruke kontoret

De ansatte skal ha holdt orgier etter arbeidstid, som oftest i et boblebad eid av en mannlig vakt som bare ble identifisert som «P».

I løpet av festene skal de ansatte ha bestemt hvem de skulle ligge med ved å trekke et fargerikt armbånd tilfeldig, skriver New York Post.

Den ansatte som ble beskrevet som «nymfoman», ble bare identifisert som «S» og skal ha krevd sex av kolleger for å kunne gjøre jobben sin, ifølge en anonym kilde.

– Fra klokken seks om morgenen ga hun beskjed om at hvis hun ikke hadde sex, ville hun ikke kunne jobbe, sier kilden.

Kilden legger til at en høytstående ansatt i fengselet skal ha gitt «S» lov til å bruke kontoret sitt til å ha sex med kolleger i løpet av arbeidstiden.

Utestengt fra kvinneavdelingen

Lantin-fengselet beskrives som et lavsikkerhetsfengsel som huser både menn og kvinner og fungerer som «den største anstalten i landet», ifølge fengselets nettside.

Den anonyme kilden legger til at det er uklart hvordan «S» i det hele tatt ble ansatt i fengselet, med henvisning til at broren hennes skal ha vært innsatt der.

Broren skal ha blitt dømt til fengsel for drap på en homofil mann, ifølge kilden.

– Hun pleide å besøke ham hver dag og var svært vennlig mot familiene til de innsatte på venterommet. Hun var svært arrogant og hovmodig overfor agentene som overvåket besøksrommet. Hennes ansettelse i Lantin var på det tidspunktet et sjokk, spesielt siden hun som besøkende i et år ble gjort til fengselsbetjent over natten.

Eieren av boblebadet skal ha blitt utestengt fra kvinneavdelingen i fengselet etter å ha hatt samleie med kvinnelige innsatte, skriver Daily Mail.

Den ansatte som er identifisert som «S», har siden blitt flyttet til kvinneavdelingen i et forsøk på å «roe ned sine seksuelle lyster».

De ti ansatte står nå overfor en offisiell etterforskning av anklagene, og fengselsmyndighetene har sagt at de undersøker påstandene.