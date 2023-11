FBI skal ha gravd etter lik på to gårder i delstaten New York i forbindelse med den pågående føderale etterforskningen av Gambino-familien.

«De fem familiene» er et samleuttrykk for de fem store kriminelle familiene av den italiensk-amerikanske mafiaen som har dominert den tradisjonelle organiserte kriminaliteten i New York.

De fem familiene er: Bonanno, Colombo, Genovese, Gambino og Lucchese.

Føderale myndigheter ankom de to gårdseiendommene tirsdag og brukte onsdagen på å gjennomsøke eiendommene, ifølge en talsperson for FBI.

De kom til gårdene, som ligger bare åtte kilometer fra hverandre, etter at en tipser sa at det var begravd lik på eiendommene, bekrefter en kilde fra politiet.

– Aktiviteten er relatert til føderale etterforskninger av Gambino-familie, sier kilden.

Se arkiv-video: Her blir fryktet mafiaboss arrestert i Italia

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ti tiltalt

Etterforskere ble sett med hjelp av tungt utstyr, inkludert en gravemaskin, og spader, skriver New York Post.

Ingen levninger ble funnet onsdag, men søket vil fortsette.

Begge gårdene skal tidligere være eid av Giovanni DiLorenzo, som har samme etternavn som en av de ti angivelige mafiosoer fra Gambino-familien som i forrige uke ble tiltalt for å ha brukt voldelige metoder for å forsøke å ta over søppeltransport- og rivningsindustrien i New York.

I tiltalen, som omfatter 16 punkter, er de tiltalte Joseph «Joe Brooklyn» Lanni (52), Diego «Danny» Tantillo (48), Robert Brooke (55), Salvatore DiLorenzo (66), Angelo «Fifi» Gradilone (57), Kyle «Twin» Johnson (46), James LaForte (46), Vincent «Vinny Slic» Minsquero (36), Vito «Vi» Rappa (46), og Franceso «Uncle Ciccio» Vicari (46).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Voldstrusler og brannstiftelse

En ildspåsettelse som angivelig er begått av de mistenkte. Foto: USAO

En stor del av tiltalen dreier seg om gruppens anklagede forsøk på å presse penger fra et uidentifisert søppeltransportselskap og et uidentifisert rivningsselskap fra slutten av 2017.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De tiltalte som annet av mafiamedlemmer og mafiatilknyttede skal blant annet ha angrepet ett av ofrene med en hammer så brutalt at han ble sendt til sykehus, truet med å kutte en bedriftseier i to med kniv og forsøkt å brenne ned en restaurant de ble kastet ut fra.

Mennene er tiltalt for blant annet utpressing, gjengjeldelse av vitner, bedrageri og underslag.

Om de skulle bli dømt risikerer de mellom 20 og 180 års fengsel.