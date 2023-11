Ifølge en ny etterretningsrapport, gjengitt av Washington Post, skal russiske og kinesiske ledere ha diskutert å bygge en undersjøisk tunnel for å forbinde det russiske fastlandet med Krim-halvøya på en tryggere måte.

Flere russiske marinefartøy ødelagt



Ukrainske styrker har de siste månedene lagt betydelig press på russiske marinestyrker i Svartehavet, noe som har bidratt til at deler av Svartehavsflåten er flyttet til tryggere farvann, og ikke lenger opererer like fritt som i krigens første fase.

Flere russiske marinefartøy, inkludert en ubåt er senket, og et landgangsfartøy er ødelagt mens det lå i dokk til reparasjon.

Sårbare for ukrainske angrep



De hemmelige samtalene, som ukrainsk etterretning har avlyttet, skal ha pågått siden oktober.

Årsaken til at tunnelplanene er aktualisert skal være de mange ukrainske drone- og rakettangrepene mot Svartehavsflåten og Kertsj-broen, som forbinder halvøya med russisk fastland.

Boen fungerer som en sentral logistikk- og forsyningsvei mellom det russiske fastlandet og Krim, men stadige ukrainske angrep har vist hvor sårbare russerne er.

Tjenestemenn i USA overrasket



Ifølge Washington Post skal de ha kilder som viser e-postutveksling. Disse tyder på kinesisk vilje til å være en del av et slikt prosjekt. I en mail datert 4. oktober skriver Chinese Railway Construction Corporation:

«Klar til å sikre bygging av jernbane- og veibyggingsprosjekter av enhver kompleksitet i Krim-regionen», heter det i etterretningsrapporten, melder Sky News og Ukrainska Pravda.

Amerikanske tjenestemenn og eksperter skal ifølge avisen kilder være overrasket over at Kina er villig til å involvere seg «gitt risikoen for sanksjoner og sabotasje».