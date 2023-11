Dnepr er Europas fjerde lengste elv og en historisk handelsrute og har blitt en nøkkelfront i krigen siden ukrainske styrker presset russiske invasjonsstyrker tilbake over bredden i sør i fjor.

Elven slynger seg langs hele landet fra nord til sør og renner til slutt ut i Svartehavet fra Kherson-regionen. Siden Russland trakk seg ut av den vestlige delen av Kherson-regionen i november i fjor, har russiske og ukrainske styrker vært forskanset på hver sin side av elven.

Det var den siste store territorielle endringen i konflikten, og verken russiske eller ukrainske styrker har klart å gjøre store framskritt siden da, til tross for store offensiver.

På østbredden kontrollerer russiske styrker fortsatt deler av området og beskyter byer og landsbyer de har trukket seg ut av.

– Russerne kaster alt de har på oss: Artilleri, angrepsdroner, fosfor, sier en soldat med kallenavnet Vozdh (som betyr leder) til AFP.

Han leder en liten styrke som holder vakt på elvebredden sørvest for byen Kherson, klar til å varsle artilleristyrkene dersom russiske styrker gjør framstøt over elven.

Iført en balaklava og bærende på en pistol sier den 38 år gamle soldaten at det gode været regionen har hatt, er en fordel for dem.

– Regn er fienden vår. Når det er klar himmel, er det mye enklere å få øye på båter som kommer, sier han.

Motoffensiv

I juni startet Ukraina sin store motoffensiv i sør og øst, men fronten har knapt beveget på seg, og begge sider angriper hverandre jevnlig.

– Vi har fordelen på denne siden, sier Vozdh, mens han står på en liten odde med tuer av tørt gress. Her står han høyere enn den motsatte bredden, som skjermer de russiske styrkene, rundt ti kilometer unna langs vannet.

Vozdhs sjef, kalt Armjantsjik, sier at soldatene hans også noen ganger krysser elven til den østlige bredden.

– Russerne er godt forberedt. De har solide forsvarslinjer. Det er ikke lett, men dette er vårt hjemland, og vi kjenner terrenget, sier Armjantsjik, men vedgår at styrkene hans mangler panserbåter.

Fotfeste

Etter flere måneder med lite bevegelse kom det nylig et lite gjennombrudd for de ukrainske soldatene ved Dnepr. Da ble det klart at ukrainske styrker har sikret seg fotfeste på østbredden. Det ble først opplyst av den ukrainske presidentrådgiveren Andrij Jermak.

– Mot alle odds har det ukrainske forsvaret etablert et fotfeste på den venstre (østlige) bredden av Dnepr, sa Jermak da han holdt et innlegg for tankesmia Hudson Institute i USA.

Ukrainske soldater beveger seg gjennom trær langs fronten ved Dnepr. Foto: Alex Babenko / AP / NTB

Kort tid etter bekreftet russiske myndigheter at «en liten gruppe» ukrainske soldater har etablert posisjoner på østbredden av Dnepr. Samtidig hevder de at ukrainske styrker ble hindret fra å ta seg inn i den lille landsbyen Krynkij nær elvens bredder.

– Der ble de møtt med et ildhelvete fra russisk artilleri, raketter og droner, skriver den russisk-innsatte guvernøren i Kherson, Vladimir Saldo, på Telegram.

Minerydding

En av dem som deltar i operasjoner på østbredden, er 35 år gamle Karamba. Hans oppgave er å rydde miner før angrepsstyrkene ankommer, noe som ble vanskeligere etter kollapsen av Kakhovka-demningen i juni, som sendte en strøm av flomvann og løsnede landminer nedstrøms.

– På grunn av oversvømmelsene er det miner overalt: Inne i ødelagte hus, i kratt og i løse greiner, sier han.

Ukrainske myndigheter anklaget Russland for å stå bak angrepet på demningen i den lille byen Kova Kakhovka i Kherson. Det benekter Russland.

Angrepet mot demningen førte til katastrofale oversvømmelser som ble forverret av vedvarende russiske angrep i etterkant.

Til sammen 612 kvadratkilometer land skal ha blitt oversvømt under flommen. Over 68 prosent av områdene som ble oversvømt, er okkupert av Russland.

– Må være diskrete

Et annet sted nær Dnepr bruker en ukrainsk styrke en stor forlatt bygning som oppholdssted for en bombekaster og for å skjule båter.

– Vi må være diskrete her, sier en soldat, og viser til at det fins prorussiske informanter blant lokalbefolkningen.

I nærheten har 31 år gamle Vitamin fått i oppgave å angripe med bombekasteren mot koordinater han har fått av speidere som Vozhd.

– Russerne har hatt raskere båter i to måneder nå, sier han mens han justerer bombekasteren.

Han sikter seg inn mot et nettverk av små øyer spredt i elven der russerne prøver å innta stillinger, ifølge ham.

– Jeg er her for å stoppe dem, sier Vitamin, som hevder å ha senket seks russiske båter med mannskap. Han sier han ikke vet hvor mange ukrainske båter som har blitt senket til gjengjeld.

– Festningsvoll

– Elven er en naturlig festningsvoll. Den gjør det vanskeligere for fienden å posisjonere seg, men også for oss å innta den andre siden, fortsetter Vitamin.

Mellom beina hans bjeffer en liten hund som heter Zhulka. De ukrainske soldatene reddet henne fra en av øyene under en militæroperasjon.

Siden har Zhulka blitt et slags alarmsignal: Hun løper alltid fra droner som nærmer seg – en alvorlig fare i de åpne områdene.

– Droner flyr alltid over hodene våre, bombekasterne og stridsvognene våre. De skyter hele tiden ned mot deg, sier Karamba.

– Russerne har flere droner enn oss, legger Vitamin til.

– Jeg er sikker på at de følger med på oss akkurat nå.