En video lagt ut på sosiale medier viser angivelig russiske soldater som blir tvunget til å oppholde seg i en hull i bakken etter at mesteparten klærne deres ble tatt fra dem.

WarTranslated, et uavhengig medieprosjekt som oversetter materiale om krigen mellom Russland og Ukraina til engelsk, delte videoen på X. I bildeteksten står det at informasjonen om den 17 sekunder lange videoen kom fra ektefellen til en av soldatene.

Årsaken til denne typen avstraffelse var at soldatene angivelig nektet å kjempe i frontlinjen i krigen uten tilstrekkelig utstyr.

Videoen er ikke uavhengig verifisert.

Se video: Skal ha stått nakne i denne gropen i fire døgn:

«Vil begrave dere»

«Russiske soldater strippes nakne og legges i hull fordi de nekter å gå til angrep uten riktig utstyr», skriver WarTranslated i sitt innlegg om videoen.

Det legges til at en soldat som var i hullet, sa at en kommandant «fortalte dem at de måtte betale 400.000 rubler for å komme ut. Disse mennene tilbrakte fire netter helt nakne i gropen».

I den oversatte lyden i videoen kan man høre at det blir sagt at hvis mennene ikke betalte rublene, fikk de beskjed om at «vi vil annullere og begrave dere i dette hullet».

I bildeteksten står det videre at kona til en av mennene sa at soldatene hadde sagt at de kunne bli kastet i hullet uten grunn eller hvis «ledelsen ikke likte dem».

«På samme måte sa hun at man må betale offiserene 200.000 rubler i kontanter for å få permisjon. Ellers kommer de aldri til å forlate nulllinjen», skriver WarTranslated.

«Nullinjen» er et begrep som russerne ofte bruker om frontlinjene på en slagmark, skriver Newsweek.

Låst inne

Det er ikke første gang WarTranslated har delt klipp av russiske tropper som ikke adlyder ordre. I juli la kontoen ut en video på X som angivelig viste russiske soldater som sa at de ble satt i et hull av en befalhavende offiser fordi de nektet å kjempe ved Ukrainas frontlinjer.

– Vi har blitt låst inne i dette hullet fordi vi nektet å gå til nullinjen. Vi har sittet her i to dager, sier en av soldatene i klippet.

I slutten av juni delte medieprosjektet en video av et Storm-Z-kompani fra det russiske militæret som sa at de ikke ville returnere til det de kalte «kjøttkvernen» ved frontlinjene.

– De kom bare igjen og sa at vi må gå til null-linjen ved kjøttkvernen igjen. Poenget med dette er at vi vil sende den til alle våre slektninger, og vi nekter å adlyde ordre av en rekke nevnte grunner, forteller en soldat i videoen.

– Vi overgir oss til militærpolitiet. Hvis noen av oss dør her, vil det ikke være på nullstreken. Det vil i så fall bety at vi ble drept av våre egne her, ikke i kamp, legger soldaten til.