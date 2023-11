Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer om at Russland kan forberede seg på å starte en krig på Balkan for å avlede oppmerksomheten fra den pågående krigen i Ukraina.

Russland kan skape nye kriser på Balkan for å avlede oppmerksomheten fra den 20 måneder gamle krigen, sier Zelenskyj i møte med journalister.

I forrige måned kom det nyheter om at en ny potensiell krig i Europa er under oppseiling på grunn av den økende spenningen mellom to gamle fiender på Balkan, Kosovo og Serbia etter en av de verste voldsepisodene mellom de to landene siden Kosovo-krigen ble avsluttet i 1999.

«Center for Strategic and International Studies»» vurderte i april 2022 at Russlands sterke økonomiske, militære og andre maktforbindelser, og den russiske presidenten Vladimir Putins fullskala invasjon av Ukraina, har skapt bekymring for at Russland vil forsøke å destabilisere Balkan-regionen ytterligere for å avlede oppmerksomheten fra sin «feilslåtte kampanje» i Ukraina.

«Vi er sikre»

– I dag diskuterer alle krisen i Midtøsten. Men som jeg sa tidligere, det er ikke gårsdagens problem. Alle vet om denne konstante konflikten og den konstante krigen, men ingen ønsker å få slutt på den fordi det er beleilig, sier Zelenskyj.

– Vi er sikre på at det er Russland som står bak ‘eksplosjonen’ i Midtøsten, sammen med sin allierte Iran, sier Zelenskyj.

Det har ikke kommet fram bevis for Russlands påståtte rolle i den pågående konflikten mellom israelske styrker og den militante terrorgruppen Hamas i Gaza.

Den 7. oktober gjennomførte Hamas det dødeligste militante palestinske angrepet på Israel noensinne, og Israel iverksatte deretter sine kraftigste luftangrep mot Gaza noensinne. Mer enn 1200 mennesker i Israel er drept og mer enn 11.200 palestinere i Gaza er døde, opplyste Associated Press torsdag, med henvisning til Gazas helsedepartement.

– Vil komme en ny eksplosjon

Den amerikanske tenketanken «Institute for the Study of War» har antydet at Russland kan dra nytte av at den internasjonale oppmerksomheten flyttes fra krigen i Ukraina til situasjonen i Midtøsten.

Zelenskyj oppfordrer verden til å rette oppmerksomheten mot Balkan.

– Tro meg, vi får informasjon. Russland har en lang plan: Midtøsten, den andre distraksjonen vil være Balkan. Hvis verdens land ikke gjør noe nå, vil det i hvert fall komme en ny ‘eksplosjon’, og dette er heller ikke noe nytt. Russland vil investere i å sikre at et land på Balkan bekjemper et annet.

Zelenskyj antyder at Russland ønsker å presse Vesten til å spre den økonomiske hjelpen, som i stor grad har vært fokusert på å støtte Ukraina i den pågående krigen.

– Når man ønsker å hjelpe et land, eller når man begynner å spre hjelpen og oppmerksomheten til mange land, oppstår det mange utfordringer, mange humanitære utfordringer, sier han.