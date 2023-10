Ifølge «Conflict Intelligence Team» (CIT), en etterforskningsgruppe som analyserer væpnede konflikter, og «Important Stories», en undersøkende russisk publikasjon, ble gropene laget i russiske treningsområder i landsbyer Volgograd-regionen og Orenburg-regionen.

Publikasjonen siterer russiske soldater som har trent på det militære området.

En tidligere russisk soldat, identifisert som «Sergei», fortalte til CIT at han hadde fått vite at det var satt opp «torturgroper» på militærområdet, og at flere soldater ble sendt dit etter at de ble tatt for å være beruset eller ta narkotika.

Truet med vold

Sergei forteller at han flere ganger forsøkte å forlate militæret og nektet å kjempe i Ukraina, men at han ble møtt med trusler fra ledelsen. Sjefene skal ha truet med at han ville bli banket opp av militærpolitiet og at han ville bli satt i en «grop» uten mat og vann.

Flere av de andre soldatene hans ble holdt i gropene i flere dager til en uke, med mat en gang om dagen, skriver Newsweek. De ble nektet medisinsk behandling, og én person døde på stedet etter å ha blitt holdt tilbake i gropen, forteller Sergei.

«De som kom tilbake derfra, drev ikke lenger med noe tull, de var redde for alt», sier han.

Important Stories og CIT bemerker at de ikke kunne bekrefte soldatens påstander om at noen hadde dødd på området.

«Kastet i hull»

Satellittbilder fra august viser to dype «groper» i bakken ikke langt fra en teltleir, noe som stemmer overens med Sergeis påstander. Gropene var ikke synlige på satellittbilder fra april, noe som tyder på at de ble gravd mellom april og august i år.

En annen tidligere russisk soldat, identifisert som Viktor, beskriver de samme «torturgropene». Satellittbilder viser det som ser ut til å være groper i bakken på det aktuelle militærområdet.

– De kunne bare komme inn i troppen min, se en full soldat, så tok de han med seg og banket ham opp. De som systematisk brøt disiplin, ble ført ned på gulvet, slått, lagt i håndjern og holdt fast til de ble edru, kom til fornuft og ba om unnskyldning, sier Viktor.

– De mest voldelige ble, ifølge deres historier, etter å ha blitt slått, kastet i hull på gaten, dekket med et lokk, og det var det, sier Viktor.

Nektet å kjempe

En video lagt ut på sosiale medier skal vise russiske soldater som sier at de ble låst inne i en grop av en offiser fordi de nektet å kjempe ved Ukrainas frontlinjer.

«Vi har blitt låst inne i denne gropen fordi vi nektet å gå til null-linjen. Vi har sittet her i to dager», sier en av soldatene i klippet.

Nullinjen er et begrep som russerne ofte bruker om frontlinjene på en slagmark.

Videoen er ikke uavhengig verifisert.