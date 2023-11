BBC ber om unnskyldning etter at et nyhetsanker feilsiterte en nyhetsmelding fra Reuters og i en direktesending feilaktig sa at Israels militære beleiring og angrep på et sykehus i Gaza var rettet mot medisinsk personell og arabisktalende, en feilsitering som førte til sterke reaksjoner.

Reuters-meldingen siterte en talsmann for IDF som sa:

– Våre medisinske team og arabisktalende soldater er på bakken for å sikre at disse forsyningene når frem til dem som trenger dem.

Nyhetsankeret sa derimot det israelske militæret «gikk etter folk, inkludert medisinske team og arabisktalende» på Al Shifa-sykehuset i Gaza, en feilsitering av meldingen fra Reuters.

En annen nyhetsanker leste senere opp en unnskyldning på lufta, og BBC la ut en rettelse på sine nettsider:

«Det vi skulle ha sagt, er at IDF-styrkene inkluderte medisinsk personell og arabisktalende i denne operasjonen. Vi ber om unnskyldning for denne feilen, som var i strid med våre vanlige redaksjonelle standarder».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se video: Her mistet Mohammed 35 familiemedlemmer:

«En katastrofal situasjon»

I den opprinnelige nyhetsmeldigen fra Reuters meldte de at israelske tropper gjennomsøkte rom og kjellerområder i Al-Shifa under beleiringen. Israelske tjenestemenn har hevdet at Hamas opererer fra sykehuset.

Tusenvis av palestinere har søkt tilflukt på Al-Shifa-sykehuset, Gazas største sykehus, i ly av israelske flyangrep og bakkeoperasjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

De siste dagene har forholdene ved Al-Shifa forverret seg raskt, og operasjonene har stoppet opp uten drivstoff til å holde generatorene i gang og strømmen i gang etter at Israel innførte en fullstendig beleiring av Gazastripen etter Hamas ' angrep på Israel 7. oktober og stengte for drivstoff, vann, strøm og vann til 2,2 millioner mennesker, skriver Politico.

Ifølge FN har blant annet for tidlig fødte barn dødd de siste dagene uten mulighet til å få strøm til livreddende utstyr.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Leger Uten Grenser har kalt det som skjer ved Al-Shifa for «en katastrofal situasjon».

BBC News - an apology pic.twitter.com/qLyKvzWNBx — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) 15. november 2023

– Svimlende mangel på aktsomhet

Etter feilsiteringen gikk «Board of Deputies of British Jews» ut mot BBC og sa at de var «helt forferdet» over BBCs sending som feilsiterte Reuters-rapporten, og ba om en offentlig unnskyldning fra kringkasteren.

«I beste fall viser dette en svimlende mangel på aktsomhet i rapporteringen om en svært ustabil situasjon, som kan ha en dominoeffekt over hele verden, inkludert i Storbritannia, der antisemittiske angrep har økt med mer enn 500 prosent siden 7. oktober», skriver gruppen i en uttalelse.

Dette er andre gang i løpet av den siste måneden at BBC innrømmer at en av deres journalister har gjort feil i dekningen av hendelsene i Israel og Gaza.

I oktober innrømmet BBC at en av deres reportere tok feil da han «spekulerte» i hva som forårsaket en stor eksplosjon på parkeringsplassen til det arabiske sykehuset Al-Ahli, da reporteren antok at eksplosjonen skyldtes et israelsk angrep, og la til:

– Det er vanskelig å se hva annet det kan være.

Israel nektet for å være innblandet, og både USA og Israel uttalte senere at det dreide seg om en feilavfyrt rakett og at den sannsynligvis kom fra den radikale militante palestinske gruppen Islamsk Jihad.