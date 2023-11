Nesten halvparten av de russiske innbyggerne støtter at Russlands president Vladimir Putin går inn for en fredelig løsning for å få slutt på krigen i Ukraina, ifølge en fersk undersøkelse, og det er flere enn de som svarer at de ønsker at krigen skal fortsette.

Ifølge en undersøkelse utført av meningsmålingsgruppen «Russian Field», som intervjuet 1611 russiske borgere i perioden 21. til 29. oktober, svarer 48 prosent av de spurte at de mener at landet må gå videre til fredsforhandlinger med Ukraina.

I den samme undersøkelsen svarer 39 prosent at de var for at Russland fortsetter krigen.

Ifølge meningsmålingsgruppen var det mye mer sannsynlig at menn og personer over 45 år som deltok i undersøkelsen, støttet Russlands invasjon av Ukraina, mens kvinner og yngre respondenter var mer tilbøyelige til å gå inn for forhandlinger.

Resultatene er også den største oppslutningen om en fredelig slutt på krigen i Ukraina siden gruppen begynte med meningsmålinger i februar 2022, kort tid etter at Russland innledet sin fullskala invasjon.

Støtter fred «i morgen»

Et overveldende antall respondenter, 74 prosent, svarer også at de ville støtte Putin hvis han undertegnet en fredsavtale «i morgen», sammenlignet med bare 18 prosent som sa at de ikke ville støtte en stans i krigen, skriver Newsweek.

Ifølge «Russian Fields» undersøkelser er oppslutningen om en rask fredsløsning nesten på sitt høyeste siden krigen startet, 75 prosent av de spurte sa at de støttet en slutt på krigen «i morgen» etter at Putin innledet en delvis militær mobilisering i september 2022.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu sa i oktober at Russland var klar til å diskutere en «post-konfliktløsning» på krigen i Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har imidlertid gjentatte ganger lovet at Ukraina ikke vil gjøre noen innrømmelser til Russland når det gjelder okkupert territorium i Ukraina for å få til en våpenhvileavtale.

Strammer inn grepet

Undersøkelse kommer noen uker etter at en annen meningsmåling viste at 70 prosent av russerne ville støtte Vladimir Putin hvis han bestemte seg for å avslutte konflikten samme uke.

Men i et scenario der en avslutning av krigen ville innebære at Russland gir tilbake de ukrainske områdene de har annektert og okkuperer, svarte bare 34 prosent av de spurte at de fortsatt støtter raske forhandlinger.

Meningsmålingen kommer samtidig som det er ventet at Putin vil gå til valg på en femte periode i løpet av de kommende ukene, i forkant av presidentvalget i mars.

Putin vedtok nylig endringer i landets valglover, blant annet endringer som begrenser uavhengig mediedekning av det kommende valget og strenge regler for hvilke plattformer kandidatene kan bruke i valgkampen.