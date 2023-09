«Sårene leges aldri»

Venables og skolekameraten Robert Thompson var begge 10 år da de drepte to år gamle James Bulger etter å ha tatt ham fra moren på et kjøpesenter i byen Bootle i Storbritannia i 1993.

Overvåkningsopptak fra kjøpesenteret viser Thompson og Venables som observerer barn på jakt etter et mål.

James hadde blitt tatt med til kjøpesenteret av moren Denise, som ble kortvarig distrahert i en slakterbutikk og la merke til at sønnen var forsvunnet.

Brutalt drap

Thompson og Venables tok James med seg til Leeds- og Liverpool-kanalen, der han ble kastet på hodet og pådro seg ansiktsskader. Trettiåtte personer så de tre guttene sammen, men de fleste gjorde ikke noe for å gripe inn, eller forlot stedet etter at Thompson og Venables hevdet at de alle var brødre, skriver Inews.

Deretter tok de James med seg til en jernbanelinje i Walton, der de begynte å torturere ham. De kastet maling i øynene hans, kastet murstein på ham, sparket ham og stappet batterier i munnen hans.

James fikk 10 kraniebrudd etter at guttene slapp en jernstang i hodet på ham, og døde til slutt av skadene.

Thompson og Venables plasserte liket på togskinnene og tynget hodet hans ned med grus i håp om at et tog skulle kjøre på ham og få dødsfallet til å se ut som en ulykke.

Etter at de hadde forlatt åstedet, ble liket kuttet i to av et tog og funnet to dager senere.

Overvåkningsbilder viser James Bulger bli ført bort av Venables og Thompson.

Avgjøres i november

Venables, som nå er 41 år, har sittet i fengsel siden 2017 etter å ha blitt dømt for andre gang for besittelse av overgrepsbilder av barn.

En todagers høring om prøveløslatelse er berammet til 14. november og vil foregå for lukkede dører, til tross for forsøk på å få prøveløslatelsesnemnda til å åpne opp prosessen, ifølge The Guardian.

Bulgers foreldre, Denise Fergus og Ralph Bulger, har hele tiden argumentert for at Venables bør tilbringe resten av livet i fengsel.

Et panel på tre personer skal avgjøre om Venables, som har en ny identitet, fortsatt utgjør en risiko for offentligheten etter å ha gjennomgått bevismateriale, inkludert vitnemål fra fengsels- og tilsynsførere og Venables selv.

Hvis panelet mener at han utgjør en liten risiko, kan han i teorien løslates i løpet av få dager – selv om justisminister Alex Chalk har fullmakt til å be om at avgjørelsen revurderes.

Et kort ligger bak et bilde av den drepte smårollingen James Bulger ved graven hans på Kirkdale Cemetery i Liverpool 22. juni 2001. Foto: Ian Hodgson / Reuters / NTB

«Sårene leges aldri»

Drapet på Bulger er fortsatt en av de mest opprivende og omfattende forbrytelsene i Storbritannia det siste århundret, og vekker sterke følelser i befolkningen 30 år senere.

Drapsmennene er fortsatt de yngste som har stått tiltalt for drap i Storbritannia. Paret har fått nye identiteter, og ble løslatt i 2001. Thompson skal ikke ha blitt dømt for andre forbrytelser siden.

Venables ble i 2017 dømt for å ha vært i besittelse av overgrepsbilder av barn for andre gang, da han ble funnet i besittelse av en «håndbok for pedofile» og mer enn 1100 ulovlige bilder eller videoer.

Han søkte om prøveløslatelse i 2020, men fikk avslag.

På 30-årsdagen for drapet på Bulger i år sa advokaten til Ralph Bulger at utsiktene til løslatelse av Venables var et «daglig mareritt» for ham.

I 30-årsutgaven av sine memoarer, «I Let Him Go», skriver Fergus: «Tretti år virker som om det var i går, sårene leges aldri når du har begravet et barn, men det kan de heller aldri gjøre når en av de ansvarlige drapsmennene fortsetter å begå nye forbrytelser og deretter fortsetter å be om frihet».