Syv år gammel jente drept av sine egne bursdagsballonger

En syv år gammel jente i Tennessee i USA døde i en ulykke med sine egne bursdagsballonger tidligere denne måneden. Nå advarer moren andre foreldre om de potensielle farene festdekorasjonen utgjør.

Alexandra Hope Kelly var i ferd med å sprekke ballonger i sitt hjem 1. oktober da hun ble kvalt av en stor ballong. Den var formet som tallet syv og familien hadde kjøpt den til bursdagsfesten noen dager tidligere, forteller moren, Channa Kelly.

«Det var det som tok babyen min, det var bursdagsballongen hennes», sier moren. «Det er vanskelig å forstå».

Fullstendig sjokk

Kellys datter fylte syv år 27. september. Moren satt sammen med Alexandra mens hun sprakk alle lateksballongene sine - vel vitende om at de utgjorde en kvelningsfare - en uke etter bursdagsfesten, skriver New York Post.

Alexandra spurte da om hun også kunne sprekke den 34-tommers ballongen av folie, som var formet som et syvtall.

Moren sa ja til datteren og gikk inn på soverommet «uvitende om farene ved denne typen ballonger» og sovnet, forteller hun.

Da hun våknet, fant hun barnet med ansiktet ned i stuegulvet med den sprukne ballongen rundt hodet, forteller Kelly.

Hun sier at hun fjernet ballongen, ringte nødnummeret og startet med hjerte- og lungeredning. Da ambulansen ankom, overtok ambulansepersonellet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, sier Kelly.

«De jobbet utrettelig for å få henne tilbake, men forsøkene på å gjenopplive henne mislyktes», sier hun. «Jeg gråt hysterisk og var i fullstendig sjokk og vantro over det som nettopp hadde skjedd, at datteren min og mitt eneste barn faktisk var borte».

Det er uklart om Alexandra døde som følge av kvelning eller heliumforgiftning. En rettsmedisiner gjennomfører en obduksjon for å fastslå den nøyaktige dødsårsaken, og politiet etterforsker dødsfallet, ifølge den sørgende moren.

Vil redde livet til andre barn

Kelly sier at hun deler sin historie for å skape oppmerksomhet rundt farene ved «Mylar-ballonger».

– Søndag 1. oktober kollapset hele verden rundt meg fordi jeg ikke var klar over risikoen ved denne typen ballonger. Jeg håper og ber om at å dele historien vår vil forhindre og redde livet til andre barn. Jeg vil ikke at noen andre skal oppleve den smerten og ødeleggelsen det er å miste et barn, forteller hun.

Ballonger er den vanligste årsaken til kvelningsdødsfall blant alle barneprodukter, ifølge data fra «US Consumer Product Safety Commission».

Det ble holdt en begravelse for Alexandra forrige helg. Moren forteller at hun var glad i kunst og håndverk, å være sammen med søskenbarna sine og å bade i besteforeldrenes basseng.

– Hun var full av nysgjerrighet og stilte spørsmål om alt. Hun var en utmerket samtalepartner og forbløffet meg med sin evne til å forstå og uttrykke seg. Hun fikk alle til å smile og brakte så mye glede og latter inn i livet mitt, forteller Kelly.