Det går ikke upåaktet hen. Ungarn er Nato-medlem, men Orban har mange ganger signalisert at han ønsker å ha en god relasjon til den russiske diktatoren.

Den internasjonale krigsforbryterdomstolen (ICC) anklaget tidligere i år president Vladimir Putin for krigsforbrytelser i forbindelse med bortføring av barn fra de okkuperte områdene øst i Ukraina.

Dermed utstedte ICC en internasjonal arrestordre på Russlands president. Det betyr at Putin ikke kan besøke land som har undertegnet ICC-avtalen uten risiko for å bli arrestert og utlevert.

Dette velger Ungarns statsminister å se bort fra.

– Veldig ubehagelig



Estlands statsminister Kaja Kallas. Foto: Sergei Grits / AP / NTB Foto: NTB

Estlands statsminister, Kaja Kalla, er rystet over Orbans Putin-møte i Beijing.

– Bildene av EU-medlemsstaten Ungarns statsminister som håndhilser på Russlands president Vladimir Putin var veldig, veldig ubehagelig, sa Estlands statsminister Kaja Kallas onsdag, ifølge Reuters.

Ungarn har flere ganger stilt seg på sidelinjen i forhold til krigen i Ukraina, og har ikke ønsket å bidra militært. I stedet har Viktor Orban valgt å beholde dialogen med Putin og Russland.

Orban er kjent for sine anti-ukrainske uttalelser, og har uttalt at den historiske muligheten for Ukraina til å bli med i Nato har gått tapt. Han mener derfor at regimet i Kyiv burde glemme å bli med i alliansen, skriver Ukrainska Pravda.

Glad Putin: – Ett av dem er Ungarn



Putin, på sin side, uttrykte glede og tilfredshet over at å ha noen bånd til Europa, mens resten av kontinentet vender ham ryggen og sender Ukraina tunge våpen.

– Trass det faktum at muligheten for å holde kontakt og utvikle forbindelsene er begrenset i den nåværende geopolitiske situasjonen, gleder det oss at båndene til flere land i Europa er intakte og utvikles. Ett av dem er Ungarn, sa Putin.

På et møte i Ungarn torsdag uttrykte ambassadørene for den nordatlantiske alliansen og Sverige bekymring over Orbans Putin-samtaler i Beijing.

– Vi er alle bekymret



Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: NTB

– Vi er alle bekymret for at den ungarske statsministeren møtte president Putin når Russland er i krig med Ukraina. Det faktum at Ungarn har bestemt seg for å holde kontakten med Putin på denne måten, er bekymringsfullt. Det samme er ordene statsministeren pleier å beskrive Putins krig i Ukraina på, sier USAs ambassadør i Ungarn, David Pressman, til Radio Free Europe.

Pressman fastholdt likevel at Ungarn fortsatt er en del av forsvarsalliansen.

– Vi ser på Ungarn som en alliert, men vi ser også at Ungarn utdyper forholdet til Russland til tross for den brutale krigen i Ukraina, sa USA-ambassadøren.

Muldvarp i Nato?



Bloomberg gjør også et poeng av at Orban møtte Putin samtidig som Nato-allierte diskuterer Europas sikkerhet nettopp i Budapest. Det blir ikke sett på med blide øyne at en leder blant alliansens medlemsland opptrer på denne måten, i strid med alliertes felles håndtering av Putin og Russland.

På denne måten kan Orban fremstå som en muldvarp i Nato-systemet, og det kan stilles spørsmål ved hvor Ungarns lojalitet ligger.

Orban har tidligere uttalt seg negativt om de vestlige sanksjonene mot Russland som svar på invasjonen av Ukraina. Han har også motarbeidet planene om å gi mer bistand til Ukraina.