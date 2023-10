– Vi har et kjent ordtak i Russland: «Lev evig, lær evig». Og dette gjelder ikke bare president Joe Biden , men også hele den politiske eliten i USA, sa Putin ifølge det statseide russiske nyhetsbyrået TASS.

Putin skal ha kommet med uttalelsen da han svarte på spørsmål fra en journalist som jobber for det statseide russiske mediehuset VGTRK. Journalisten spurte Putin om Bidens uttalelser i et intervju som ble sendt på søndag, om å samle verden mot Putin.

– Forestill deg hva som skjer hvis vi faktisk forener hele Europa og Putin endelig blir satt på plass der han ikke kan forårsake den typen problemer han har forårsaket, sa Biden.

– Vi har enorme muligheter til å lage en bedre verden, sa han.

– Dere må lære å respektere andre

I en samtale med VGTRK fra Beijing forteller Putin at Joe Biden og amerikanske tjenestemenn må lære seg å respektere det russiske folket.

– Dette handler ikke om meg personlig. Dette handler om landets interesser. Og det er umulig å undertrykke Russlands interesser. Det må tas hensyn til dem, sier Putin

– Dere må lære å respektere andre, og da er det ikke nødvendig å undertrykke noen, fortsetter han.

Biden har gjentatte ganger fordømt Vladimir Putin for krigen den russiske presidenten startet mot Ukraina i februar 2022, og USA har vært den største leverandøren av bistand til Kiev under hele konflikten, skriver Newsweek.

Utstedt arrestorde

Tirsdag bekreftet Det hvite hus og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at USA hadde levert «Army Tactical Missile System» (ATACMS) til Ukraina, noe som markerer en betydelig endring i Biden-administrasjonens holdning til levering av langtrekkende våpen til Ukraina.

Myndighetene i Kiyv hadde lenge etterspurt langtrekkende bakke-til-bakke-missiler fra USA, men Biden-administrasjonen hadde til nå vært tilbakeholden med å forsyne Ukraina med langtrekkende missiler i frykt for at et slikt trekk kunne føre til en militær opptrapping fra Russland.

Ukrainske medier rapporterte tirsdag at ATACMS-missiler ble brukt i nattlige angrep på russiske flyplasser i to okkuperte ukrainske byer, noe som førte til at ni helikoptre ble ødelagt og et uspesifisert antall russiske soldater ble drept.

Besøket i Kina er Putins første reise utenfor landene i det tidligere Sovjetunionen etter at Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som Kina ikke er medlem av, utstedte en arrestordre på ham for krigsforbrytelser i mars.