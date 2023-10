Russland har lært at OL kan brukes som et verktøy for politisk press og etnisk diskriminering, sa Putin torsdag ifølge Reuters.

– Takket være noen ledere av den moderne internasjonale olympiske komiteen har vi fått vite at en invitasjon til lekene ikke er en ubetinget rettighet for de beste idrettsutøverne, men et slags privilegium du ikke kan få basert på idrettsresultater, men ved enkelte politiske gester, sa Putin på et idrettsforum i Ural-byen Perm.

– Lekene i seg selv kan brukes som et instrument for politisk press mot de menneskene som ikke har noe med politikk å gjøre, og som en grov – i realiteten – rasistisk, etnisk diskriminering, la han til.

Deretter rettet han direkte kritikk mot IOC-toppene.

– Noen idrettsledere har rett og slett gitt seg selv retten til å bestemme hvem som er omfattet av det olympiske charteret og hvem som ikke er det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fire områder

I forrige uke ble den russiske OL-komiteen (ROC) utestengt av Den internasjonale olympiske komité (IOC).

«ROCs avgjørelse om å inkludere regionale idrettsorganisasjoner som er underlagt Ukrainas olympiske komité, utgjør et brudd på ukrainernes integritet», het det i begrunnelsen fra IOC.

Områdene det ble siktet til er Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja. De ble annektert av Russland i fjor. Suspensjonen betyr at ROC ikke får økonomisk støtte fra IOC i tiden som kommer.

I en uttalelse slo den russiske OL-komiteen knallhardt tilbake og kalte det en politisk motivert avgjørelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

«IOC tok i dag en lite konstruktiv avgjørelse med åpenbare politiske motiver. ROC, som deltaker i den internasjonale idrettsbevegelsen, forbeholder seg retten til å beskytte sine egne interesser, så vel som interessene til idrettsutøvere og organisasjoner i landet vårt, som vi representerer i god tro», het det i svaret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Paralympics-ja

IOC poengterte at de står på sine anbefalinger fra tidligere i år og «forbeholder seg retten til å bestemme om individuelle, nøytrale idrettsutøvere med russisk pass skal delta i OL i Paris 2024 og vinter-OL i Italia 2026».

Den internasjonale olympiske komité åpnet tidligere i år for at russiske enkeltutøvere kan få tilgang til å konkurrere igjen under strenge nøytralitetsprinsipper.

IOC var samtidig tydelig på at åpningen som ble gitt ikke gjaldt lag, uavhengig av om strenge betingelser ble etterlevd.

Nylig besluttet Den internasjonale paralympiske komité (IOC) at russiske og belarusiske utøvere kan delta i neste års paraleker i Paris under forutsetning om nøytralitet.