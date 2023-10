Passasjerene som skulle hjem fra Syden-favoritten Tenerife til London Gatwick med lavprisselskapet Easyjet søndag, fikk virkelig testet tålmodigheten.

Flyturen hadde allerede blitt forsinket med flere timer etter at den planlagte flymaskinen måtte byttes med et litt mindre fly, så flere passasjerer kom seg aldri om bord.

Så da passasjerene, som var heldige nok til å få plass, to timer forsinket omsider hadde satt seg ned i flyet, to timer forsinket, måtte vente ytterligere én time i flyet, da bagasje måtte stues om da flyet viste seg å være for tungt lastet.

Stemningen var på dette tidspunktet ikke spesielt lystig, kunne passasjer Aaran Gedhu melde til CNN.

Se video fra arkivet: Bli med inn i jumbojet-kirkegården

Avføring på gulvet

Men stemningen skulle lette noe, da pilotene kunne melde over høyttaleranlegget at det snart virket som de kunne gjøre seg klare for avgang. De burde være i lufta om 20 minutter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det var da avførings-hendelsen skjedde, sier Gedhu til CNN.

Han forteller at han så to passasjerer ta en tur til toalettet helt fremst i kabinen. Så virret det snakk om at noen hadde hatt «et uhell» og det var avføring ut over gulvet på toalettet.

– Ingen var spesielt glade over denne situasjonen, kunne han bekrefte og sier at lukten raskt spredte seg i kabinen.

– Det var bare en veldig ukomfortabel opplevelse. Flyet var åpenbart i en uhygienisk tilstand. Så de måtte få inn eksterne rengjørere fra flyplassen til å vaske det opp. Så da ble flytrappene koblet til på ny og rengjørerne kom inn for å vaske gulvet, forteller Gedhu.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ga opp etter tre og en halv time

Det var først etter at rengjørerne hadde gjort seg ferdig med nedvasken at passasjerene fikk beskjed fra piloten om at de måtte forlate flyet og drøye 30 minutter etter dette fikk de forlate flyet, fortsatt på flyplassen i Tenerife. Da hadde passasjerene sittet i flyet i over tre og en halv time. Vanligvis tar en flyvning mellom den spanske kanariøya og den britiske hovedstaden rundt fire timer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Real good of @easyJet to delay the flight 3.5 hours with 0 communication then decide to cancel it altogether because someone took a shit on the toilet floor🤯 quite literally couldn’t make this shit up🥲 #easyjet pic.twitter.com/E9lpCA4rew — kitty florence lucia (@kittystreekx) October 16, 2023

– Det var veldig frustrerende. Vi har ingen bevis om personen hadde et uhell eller om det ble gjort som en protest i sinne over den forsinkede avgangen, men det var vanskelig å ikke bli sint uansett siden ingen ønsker å bli strandet i et annet land, sier medpassasjer Kitty Streek til samme kanal.

Hun la ut en videosnutt fra kabinen på X der et medlem av kabinpersonalet forklarer situasjonen:

– Siden noen fant det underholdende å «drite ned toalettet», så må vi overnatte her. Vi må få alle ut og bruke tid på å skaffe alle hoteller, så reiser vi tilbake i morgen, sier kabinpersonalet bryskt på høyttaleranlegget i videoen med påfølgende sukk og stønn fra passasjerene.

Easyjet beklager

Det britiske lavprisselskapet Easyjet har bekreftet overfor CNN at rute EZY8054 søndag opplevde store forsinkelser.

I en uttalelse sier de at noe bagasje ble tatt av flyet for å tas med neste avgang «av sikkerhetsgrunner, som følge av overvekt» og at flyavgangen ble så forsinket over natten «da flyet trengte ytterligere nedvask».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

De sier også i uttalelsen at de forsøkte å finne hotell til alle passasjerene, men som følge av manglende ledighet på hotell i nærheten måtte en del av passasjerene booke hotell selv, men lover at de skal få pengene igjen for disse utgiftene.

«Sikkerheten og velværen til våre kunder og besetning er Easyjets høyeste prioritet og selv om dette var utenfor vår kontroll, så ønsker vi å beklage til kunder for ulempen forsinkelsene medførte», skriver de i uttalelsen.

Det er kun en drøy måned siden en Delta-flyvning fra Atlanta til Barcelona måtte snu etter fire timer i lufta, da en passasjer skal ha fått voldsom diaré.