Det britiske forsvarsdepartementet skriver i sin siste oppdatering om krigen i Ukraina at Redut, som har vært involvert i konflikten siden begynnelsen, rekrutterer leiesoldater «under dekke av å være «frivillige», inkludert tidligere Wagner-personell».

I oppdateringen skrives det at Kreml «sannsynligvis overvåker og finansierer» Redut-gruppens aktiviteter, inkludert rekruttering.

«For øyeblikket er Redut en av en rekke private militærselskaper og frivillige enheter som brukes av det russiske forsvarsministeriet til å forsterke russiske regulære styrker. Det er en realistisk mulighet for at det russiske forsvarsministeriets praksis med å rekruttere gjennom ‘frivillige’ enheter har bidratt til at Russland har unngått ytterligere upopulære mobiliseringer», skriver det britiske forsvarsdepartementet.

Involvert siden krigen startet

Redut-gruppen ble etablert i 2008 av den tidligere KGB-agenten Gennadij Timtsjenko som en måte å beskytte gassimperiet sitt på, ifølge Politico.

Ifølge Det britiske forsvarsdepartementet har Redut vært «involvert i kampoperasjoner i Donetsk, Kharkiv, Kyiv og Luhansk» siden krigen i Ukraina startet, og at de «høyst sannsynlig» har over 7000 ansatte.

I forrige uke rapporterte britisk etterretning at Kreml trolig vil forsøke å unngå ytterligere mobiliseringer frem til etter det russiske presidentvalget i mars 2024 for å unngå «upopulære politiske tiltak».

Putins delvise mobilisering høsten 2022 førte til at hundrevis av russere flyktet og var svært upopulær blant befolkningen.

En utsettelse av mobiliseringen kan få konsekvenser for Russlands offensiver langs frontlinjene når Russland forsvarer seg mot Kyivs motoffensiv, skriver Newsweek. De russiske troppene har lenge rapportert om lav moral og utilstrekkelig opplæring og støtte langs frontlinjene.

Rekrutterer Wagner-soldater

Ifølge Mark N. Katz, professor ved George Mason University, er det mulig at Putin «ikke planlegger noen slik offensiv, men bare fokuserer på det defensive målet om å holde fast ved det ukrainske territoriet som Russland nå okkupere».

Russlands forsvarsdepartement skal ha vurdert å bruke Redut-gruppen som en måte å trekke leiesoldater fra Wagner-gruppen tilbake i kampen mot Ukraina etter deres mislykkede mytteri i juni.

Institute for the Study of War sa imidlertid i august at ingen av de gjenværende Wagner-lederne hadde gått med på å gå over til Redut.

I begynnelsen av september rapporterte Wall Street Journal at Redut hadde begynt å rekruttere Wagner-soldater gjennom annonser i sosiale medier for Kremls operasjoner i Midtøsten og Afrika, med henvisning til kilder i det russiske forsvarsdepartementet.