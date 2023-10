De to lederne skal møtes «på sidelinjen» i forbindelse med en kinesisk konferanse 18. oktober om det såkalte belte- og veiinitiativet, Kinas store prosjekt for infrastruktur og økonomisk utvikling.

Lederen for Russlands nasjonale sikkerhetsråd sa i forrige måned at de to lederne skulle møtes i Beijing i løpet av oktober.

Den kunngjøringen kom i forbindelse med at Kinas utenriksminister Wang Yi besøkte Russland.

Video: Ekspert: – Et tegn på desperasjon