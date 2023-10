Putin anklager Europa for å skape et nytt jernteppe mot Russland

– Europa stenger oss ute og skaper et nytt jernteppe. Det er ikke vi som lukker døren, det er Europa som stenger den, sa Putin i en tale i Sotsji torsdag.

Jernteppet viser til både de fysiske barrierene som delte Europa i to under den kalde krigen, og Sovjetunionens militære og politiske kontroll over landene i østblokken i samme periode.

Russland er i stor grad isolert fra den vestlige verden som følge av sanksjoner innført på grunn av angrepskrigen i Ukraina.

Vil skape en ny verdensorden

Putin hevder imidlertid at Russland aldri startet krigen i nabolandet, men snarere «prøvde å stoppe den».

– Det er et permanent økende militært og politisk press fra Vesten. Vi må svare. Jeg har sagt mange ganger at det ikke var vi som startet krigen i Ukraina. Tvert imot, vi prøver å få slutt på den, sa presidenten.

Putin har fremstilt krigen i Ukraina som en del av en langvarig konfrontasjon med Vesten.

– Krigen, som ble startet av Kyiv-regimet med aktiv støtte fra Vesten, har pågått i ti år allerede. Den spesielle militæroperasjonen ble satt i gang for å stoppe den, hevdet han torsdag.

Testing av atomvåpen



Putin hevdet videre at Russland hadde en vellykket test av «neste generasjons» atomvåpen. Presidenten refererer tilsynelatende til krysserraketten Burevestnik, som skal ha en atomreaktor om bord. Raketten antas å ha svært lang rekkevidde.

Ifølge den amerikanske organisasjonen Nuclear Threat Initiative, som jobber for atomnedrustning, har det vært 13 tester av våpenet mellom 2017 og 2019, men ingen av dem skal ha vært vellykket.

Ifølge Putin vil ingen land som er ved sine fulle fem våge å bruke atomvåpen mot Russland som følge av landets atomarsenal.

På spørsmål om han ville trekke Russland fra avtaler om atomnedrustning, svarte Putin at han «teoretisk sett kunne trekke tilbake ratifiseringen».

– Sunn økonomi

Putin sa i talen også at Russlands økonomi tåler et økt forsvarsbudsjett.

– Statsbudsjettet er sunt og vi har en sunn økonomi, så det er ikke sånn at vi bruker for mye penger på våpen og glemmer smør, hevdet han i talen på et møte i tankesmia Valdaj diskusjonsklubb.

Presidenten var heller ikke blyg da han brettet ut om russiske ambisjoner.

– Vår oppgave er i hovedsak å bygge en ny verden, sa Putin, som gjentatte ganger har anklaget Vesten for å ønske å danne et globalt overherredømme.

– Vesten skaper et fiendebilde av ethvert land som er imot dem, inkludert arabiske land, la han til.

Tar til orde for FN-reform

Den russiske presidenten mener også at FN må gjennom en reform. Han slo et slag for at land som India, Brasil og Sør-Afrika skal få større representasjon i Sikkerhetsrådet.

– Selvfølgelig burde de landene være representert i FNs sikkerhetsråd, som har stor betydning for internasjonale anliggender, sa han.

Velkjente stikk mot Vesten kom gjennom hele presidentens tale.

– Vi har alltid prøvd og prøver å tilby løsninger som tar hensyn til alles interesser, men våre samtalepartnere i Vesten ser ut til å ha glemt helt at det finnes begreper som rimelig selvbeherskelse, kompromisser og vilje til å gi etter for noe for å oppnå det som er akseptabelt for alle, sa Putin.

Russland startet sin fullskala invasjon av nabolandet 24. februar 2022 og har okkupert og annektert flere ukrainske fylker i strid med folkeretten.