Ukraina benytter seg av «stealth-grupper» som er i stand til å komme seg svært nære russiske styrker før de angriper. Gruppene som består av mellom fire og tolv soldater skaper kaos i de russiske rekkene.

De små gruppene av soldater tiltrekker seg langt mindre oppmerksomhet enn større grupper og kjøretøy gjør. Til tross for at de er i mindretall i møte med russiske styrker, har de små gruppene overraskelsesmomentet på sin side.

Høy risiko

Strategien skal ifølge ukrainske styrker ha vært effektiv under gjenerobringene av landsbyene Andrijvka og Klisjhijvka, som skal ha lagt ytterliggere press på russiske styrker som befinner seg i området rundt Bakhmut i Donetsk i det østlige Ukraina.

Strategien med å bruke små angrepslag for å slå en større fiende ut av balanse er ikke nytt, men den omtales som skreddersydd for omstendighetene i Bakhmut-området, skriver avisa. Konseptet er imidlertid langt ifra risikofritt å være en del av.

Soldater fra Den tredje angrepsbrigade ved Andrijvka i september. Foto: Det ukrainske militæret 7 Den tredje angrepsbrigade / Reuters / NTB

– Fienden biter fra seg og slår tilbake, de har en stor fordel, en mot fem, sier en lagfører som går under kallenavnet «Percent». Enhetene hans, Den tredje angrepsbrigade, deltok i kampene om Andrijvka i september.

Hvis noen blir såret under de små angrepene kan hjelpen være langt unna. Å gjennomføre en evakuering er både vanskelig og farlig.

Rask framrykking

For å komme seg nær de russiske styrkene må de ukrainske angrepslagene bevege seg raskt mot stillingene, grave seg ned for å gjemme seg, før de igjen må rykke fremover. Det hele skjer i et svært høyt tempo.

Ifølge de ukrainske soldatene blir det vanskeligere for russiske droner, helikoptre og artillerister å oppdage de små gruppene. De jakter gjerne på de store gruppene.

Terrenget dikterer angrepslagenes fremgangsmåte. I enkelte områder har harde kamper etterlatt seg månelignende landskap der den eneste formen for dekning man har er fiendens skyttergraver. Er man heldig kan man søke dekning i et granatkrater eller i en kjeller der det en gang sto et hus, skriver Washington Post.

– Det har vært veldig vanskelig å kjempe under disse omstendighetene fordi fiendtlige bombekastere, artilleri og granater kommer mot deg hele tiden, sier «Percent» i Den tredje angrepsbrigade.