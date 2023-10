Selv om han ennå ikke har kunngjort at han tar gjenvalg, er Vladimir Putin den forventede vinneren av presidentvalget i mars, som Kremls talsmann Dmitrij Peskov har bekreftet vil finne sted etter planen til tross for krigen i Ukraina.

Det britiske forsvarsdepartementet skriver i en fersk oppdatering om krigen i Ukraina at Putins valgkamp sannsynligvis vil fokusere på å beskytte russiske borgere mot «ytre fiender», og forventer at Kreml vil forsøke å avstå fra «upopulære politiske tiltak» i månedene før valget.

«Det er derfor høyst usannsynlig at noen ytterligere mobiliseringsbølge vil bli iverksatt før presidentvalget i mars 2024», legger den britiske etterretningstjenesten til.

Hundretusener flyktet

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu sa i forrige uke at det ikke forelå noen planer om en ytterligere mobilisering i likhet med den delvise mobiliseringen Putin iverksatte i fjor høst.

Mobiliseringen var svært upopulær og førte til at hundretusener av innbyggere flyktet fra landet for å unngå å bli beordret til fronten, skriver Newsweek.

Russiske tropper har flere ganger rapportert om lav moral, dårlig trening og manglende støtte i kampen mot Kyivs pågående motoffensiv, noe som betyr at en utsettelse av ytterligere mobilisering kan skade Russlands offensiver mot Ukraina.

Professor Mark N. Katz ved George Mason University sier at den britiske etterretningstjenestens vurdering «kan være riktig» når det gjelder Putins plan om å stanse mobiliseringen, og legger til at det «vil svekke muligheten for en russisk offensiv mot Ukraina».

– Det kan imidlertid være at Putin ikke planla noen slik offensiv, men bare fokuserer på det defensive målet om å holde på det ukrainske territoriet som Russland nå okkuperer, legger Katz til.

«Et forferdelig slag»

David Silbey, førsteamanuensis i historie ved Cornell, sier at Putin sannsynligvis vil «forbli på defensiven» i månedene som kommer, og at de kommende vintermånedene vil utgjøre en barriere for Ukrainas offensiv.

Silbey sier også at en utsettelse av mobiliseringen «ikke nødvendigvis vil skade russerne for mye militært» i den nåværende kampen mot Ukraina, og at tapstallene er «lave» blant Putins tropper «og ukrainerne rykker frem langs en ganske smal akse, noe som gjør det mulig for russerne å konsentrere sine forsvarere».

«Den store risikoen er at Ukraina klarer et gjennombrudd og avskjærer Krim, selv delvis», fortsetter Silbey.

«Det ville være et forferdelig slag for Putin».