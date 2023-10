– Dagens møte har klart vist at Nato-landene er der for Ukraina, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Natos hovedkvarter i Brussel, der Nato-landenes forsvarsministre er samlet onsdag og torsdag.

Stoltenberg viser til at det onsdag kom en lang rekke nye løfter om våpen til Ukraina, deriblant nye luftforsvarsyster, ammunisjon, flere F-16-fly samt flere ulike hjelpepakker.

– Det er et klart signal til Russland om at de ikke bare kan vente til støtten tar slutt. Vi er der for Ukraina. Det er i vår interesse at Ukraina vinner krigen, sier Stoltenberg.