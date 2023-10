Joe Biden kritiseres for å «holde grillfest» idet Israel angrep

Den republikanske senatoren Josh Hawley fra Missouri var en av dem som fordømte Joe Bidens grillfest for ansatte i Det hvite hus og deres familier på søndag, inkludert et liveband. Det skjedde dagen etter at Hamas gikk overraskende til angrep i det som ble den dødeligste kampdagen i Israel-Palestina-konflikten på flere tiår, skriver Newsweek.

Hamas skal ha tatt israelske gisler, deriblant eldre mennesker og barn. Israel og USAs utenriksminister Antony Blinken rapporterte også at amerikanske statsborgere kan ha blitt tatt som gisler.

Riksrett

«Mens Hamas holder amerikanere som gisler, nyter Joe Biden en piknik med et liveband», skriver Hawley på X, tidligere Twitter, samtidig som han delte en rapport fra Det hvite hus om at musikk «kunne høres fra området rundt rosehagen».

Rapporten la til at Joe og Jill Biden var «vertskap for en grillfest» for ansatte i Det hvite hus og deres familier.

Scott Taylor, et tidligere republikansk kongressmedlem fra Virginia, legger til: «Med tanke på de siste hendelsene, og ikke minst nyheten om at mange amerikanere holdes som gisler i Gaza, tror jeg at jeg ville ha avlyst grillfesten med liveband i Det hvite hus».

C.J. Pearson, en konservativ aktivist og kommentator, sier: «Det er amerikanske gisler som holdes fanget av Hamas, og Joe Biden holder for tiden en grillfest i Det hvite hus. Argumentene for riksrett kunne ikke vært sterkere».

«Planlagt arrangement»

En tjenestemann i Det hvite hus svarer på kritikken:

«President Biden har hele tiden engasjert seg for å støtte Israel i deres forsvar mot disse brutale terrorangrepene.

«I går, etter nok en samtale med statsminister Netanyahu og etter å ha beordret det amerikanske militæret til å hjelpe IDF for å sikre at de har det de trenger, holdt presidenten et lenge planlagt arrangement for å takke de hardtarbeidende, ikke-politiske medarbeiderne som sørger for at Det hvite hus fungerer - som driver kjøkkenet, rengjør Det hvite hus og hjelper til med å holde komplekset trygt».

«Denne datoen ble valgt fordi det ikke var noen aktiviteter i Det hvite hus som krevde deres arbeid, og fordi de kunne ta med seg familiene sine. De fortjener anerkjennelse, og ingen små, smålige kommentarer fra partiske medier eller folkevalgte kan endre på det».