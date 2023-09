Popov skal ha falt under harde kamper på ukjent sted på russiskokkupert jord i Ukraina tidligere denne uken.

Les alt om krigen i Ukraina!

38-åringen hadde kommandoen over en av Russlands fremste elitestyrker, de topptrente fallskjermjegerne i det 247. luftbårne angrepsregiment.

Tre kommandanter drept i samme regiment



Ifølge Institute for the study of war (ISW) er det sannsynlig at Vasily Popov ble drept under kamper i grenseområdet Donetsk-Zaporizjzja Oblast hvor enheter fra det 247. regimentet opererer.

I august erstattet Vasily Popov sin navnebror Pyotr Popov, som også falt i kamp tidligere i høst. Pyotr Popov erstattet oberst Konstantin Zizevsky, som døde få dager etter at Putin ga ordre om å invadere Ukraina natt til 24. februar 2022. Han ble etter sin død hedret som «helt av Russland».

Den første som rapporterte om Vasilj Popovs død, var militærbloggeren Egor Guzenko, som driver den pro-russiske Telegram-kanalen «Thirteenth».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Video: Fant skadet russer forlatt: – Du er som støv for dem

– Han var en helt. Jeg synes synd på ham



– Den nye sjefen for det 247. regimentet døde. Han fikk nylig kommandoen sin. Han var en god mann og en helt. Jeg synes synd på ham. Tre karer døde sammen med ham, og jeg synes synd på dem, skriver Guzenko, ifølge Newsweek. Det russiske forsvarsdepartementet har så langt ikke kommentert dødsfallet.

Ifølge det uavhengige, russiske nettstedet Mediazona, som er i opposisjon til Putin-regimet, skal 38-åringen ha vært registrert med majors grad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vasily Popov skal ha studert ved det russiske luftvåpenakademiet. Han skal senere ha blitt forfremmet til en høyere rang, før han ble gitt kommandoen over det 247. fallskjermregimentet i månedsskiftet august/september.

Russlands best trente, best utstyrte og mest erfarne soldater



Men ansvaret for kommandoen ble av svært kort varighet. Nå er Popov erklært død, skriver Kyiv Independent og Ukrainska Pravda.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De luftbårne styrkene, også kjent som kjent som VDV-enheter (Vozdushno Desantniye Voyska), er blant Russlands best trente, best utstyrte og mest erfarne styrker. De er opplært til å lede offensive operasjoner og har i oppgave å erobre og holde viktige strategiske mål.

Under den blodige nabokrigen har de spilt en nøkkelrolle, men i dag skal styrken være betydelig redusert etter en rekke fatale nederlag.

Bruker elitesoldater som infanterister



Den russiske militærbloggeren Egor Guzenko var først ute med å melde om Vasily Popovs død. På bildet er den avdøde kommandanten sammen med Russlands forsvarsminister Sergej Sjijgu: – Han var en god mann og en helt. Jeg synes synd på ham, sier Guzenko.

Under den innledende fasen av Putins «spesialoperasjon», skal spesialstyrkene, og spesielt fallskjermjeger-avdelinger, ha måttet tåle store tap. Men også senere Russlands beste soldater ha gått på smertefulle tap.

Den siste tiden har Putin beordret eliteavdelinger til området rundt Zaporizjzja hvor ukrainske styrker forsøker å få til et gjennombrudd. Her skal fallskjermsoldater ha blitt brukt som rene infanterister.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge ISW vil den russiske strategien med å sende flere elitetropper, for å demme opp for den ukrainske offensiven, føre til utarming av russiske styrker, som allerede har tatt betydelige tap.

Russland risikerer større tap



«Popovs død støtter ISWs vurdering om at disse motangrepene sannsynligvis vil slite ned disse enhetene ytterligere», konkluderer Institute for the Study of War.

Fra før er det kjent at et tosifret antall russiske generaler er drept i den snart 20 måneder lange krigen.

Om lag en halv million soldater er enten drept eller skadet hittil. Ifølge New York Times har 120.000 russiske soldater, og 70.000 soldater på ukrainsk side, mistet livet, mens nærmere 300.000 soldater er skadet. Tap av sivile liv på begge sider kommer i tillegg.