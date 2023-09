«Geolokaliserte opptak lagt ut 21. september indikerer at ukrainske panserkjøretøy avanserte sør for de russiske antitankgrøftene og hindringene med dragetenner, som er en del av et trelags forsvar.»

Det skriver Institute for the Study of War (ISW) i sin siste oppdatering fra krigen i Ukraina.

I månedsvis har ukrainsk artilleri hamret løs på de russiske posisjonene. Fremrykkingen har vært langsom, enkelte dager bare noen titalls meter, men russerne presses gradvis bakover.

Video: Her går russisk utstyr verdt milliarder i lufta

Surovikin-linjen står for fall



Hovedutfordringen for de ukrainske fortroppene, er massive russiske minefelt. Ifølge eksperter har det trolig aldri vært lagt ut så omfattende belter langs en frontlinje noensinne. Minene ligger tett i tett, og flere steder lag på lag. Dette må ryddes for å klarere bakken for at ukrainske styrker kan rykke trygt fremover.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når minefeltene er passert, venter nye hindre. Ifølge de siste meldingene, også fra russiske militærbloggere, skal ukrainerne nå ha nådd helt frem til den såkalte Surovikin-linjen, som anses som den aller sterkeste forsvarslinjen Russland har bygd.

«Den ukrainske evnen til å få fram pansrede kjøretøyer til og gjennom de mest formidable russiske forsvarene, som har til hensikt å stoppe dem, og operere disse kjøretøyene nær forberedte russiske forsvarsposisjoner, er viktige tegn på fremgang i den ukrainske motoffensiven», heter det i ISWs rapport, skriver Newsweek.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Video viser ukrainske kjøretøy bak hovedlinjen



George Barros, en ledende etterretningsanalytiker ved Institute for the Study of War (ISW), delte torsdag en video på sosiale medier som ser ut til å vise de ukrainske fremskrittene på slagmarken.

Barros geolokaliserte angrepet nær den sørlige landsbyen Verbove, hvor ukrainske styrker er på offensiven. Ifølge Barros viser opptak ukrainske kjøretøy bak Russlands fryktinngytende forsvarslinjer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ukrainske styrker skal ha brukt kjøretøy av typen Strykers og Marders til å komme seg over anti-tanks-grøfter og dragetennene for første gang i den snart 20 måneder lange krigen.

– Kan være starten på et større og mer betydelig fremskritt

Kartet viser den ukrainske fremrykkingen ved den russiske hovedforsvarslinjen. «Den ukrainske evnen til å bringe pansrede kjøretøyer til og gjennom de mest formidable russiske forsvarene, som var ment å stoppe dem nær forberedte russiske forsvarsposisjoner, er viktige tegn på fremgang i den ukrainske motoffensiven», konstaterer ISW.

USA-produserte Stryker er pansrede kampkjøretøyer som ble sendt til Ukraina tidligere i år. Tyske Marder-infanterikampvogner ligner lette stridsvogner og kan frakte opptil seks personer. Utstyret ble levert noe senere enn Stryker.

Gjennombruddet innebærer at ukrainske styrker har fått tungt utstyr forbi de russiske kampposisjonene, som omtales som det tredje laget i det trelags beltet av festninger.

– Disse små taktiske trinnene kan være starten på et større og mer betydelig fremskritt, skriver George Barros, men legger til at det er for tidlig å lage sikre prognoser.

– Viktige tegn på fremgang i den ukrainske motoffensiven

Ifølge forsvarsanalytiker Rob Lee tyder frigitte videoer på at det er Ukrainas elitestyrke, Den 82. angrepsbrigade, som består av om lag 2.000 soldater, som opererer i gjennombruddssonen, skriver Business Insider. Denne spesialstyrken har tidligere vært holdt i reserve, men er blitt stadig mer og mer involvert i offensiven.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

«De rapporterte fremskritt markerer en bemerkelsesverdig utvikling for ukrainske styrker som kjemper i den sørlige Zaporizjzja-regionen. De siste ukene har det oppnådd små territorielle gevinster, og klart å legge press på Russlands tøffe forsvarslinjer», skriver avisen.

Et komplekst system av russiske defensive festningsverk

Surovikin-linjen, som er spredt over okkupert territorium i det sørlige og østlige Ukraina, er et komplekst system av russiske defensive festningsverk og hindringer som inkluderer grøfter mot kjøretøy, betongpyramider kjent som «dragetenner», og skyttergraver.

Russland-analytiker George Barros, tolker den siste utviklingen som at tegn på at Ukraina forbereder seg på nye gjenerobringer.

«Ukrainske styrker har brakt tungt utstyr utover antitanks-grøftene og dragetenner for første gang. Ukrainske styrker har utvidet bruddet på linjene de siste ukene og forbereder seg kanskje på et nytt fremstøt,» skriver Barres, ifølge Express.co.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Storavis: «En betydelig milepæl»

Sårede soldater fra Ukrainas tredje angrepsbrigade venter på evakuering nær Bakhmut, mandag 4. september 2023. Foto: Libkos / AP

Storavisen Wall Street Journal omtaler den siste utviklingen slik:

«Det er en betydelig milepæl i den 3,5 måneder lange ventetiden under den ukrainske motoffensiven. Nyheten om et nytt angrep på sørfronten kommer samtidig med gode nyheter for Kyiv i øst, hvor Ukrainas styrker har erobret byene Klisjchiivka og Andriivka nær Bakhmut.»

Ifølge ISW er det for tidlig å si om de ukrainske stormtroppene klarer å holde posisjonene etter å ha kjempet seg gjennom den godt befestede forsvarslinjen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Ukrainske styrker har sannsynligvis klart å stå imot russisk artilleri og andre antitanksystemer i området, nok til å få sine kjøretøy frem. Det er imidlertid uklart om ukrainske styrker beholder disse stillingene», oppsummerer ISW.

– Vi har bare en og en halv måned igjen

Det ukrainske parlamentsmedlemmet, Kira Rudik, sier til Sky News at Ukrainas tropper nå gjør alt for å bryte gjennom de russiske linjene flere steder langs frontlinjen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har bare en og en halv måned igjen før det blir veldig vanskelig å kjempe i løpet av vinteren. Det har vært noen gevinster ved Bakhmut, og vi vet at disse gevinstene er kommet til en enormt høy pris.

Hun la til at om lag 80 prosent av alle ukrainske familier har noen som kjemper ved fronten, eller at de kjenner noen som kjemper i nærheten av fronten.

I august meldte New York Times at nærmere 500.000 stridende er drept eller skadd i krigen i Ukraina siden den brøt ut 24. februar 2022, men tallene er usikre.